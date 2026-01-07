為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    公審妻不倫、關說 教職夫判拘判賠

    2026/01/07 05:30 記者王俊忠／台南報導
    教職夫公審妻，刑事部分台南地院將被告判處拘役二十日，民事也判決要賠償妻子十二萬元。（資料照）

    從事教育工作的一對夫妻，妻子是國中教師，丈夫為了兒子管教問題掌摑妻子，還上網公審批評妻子與他人有不當男女關係、拜託民代才考上教師等，女師認為丈夫說法已貶抑其社會評價與人格，去年提出傷害及誹謗罪告訴；刑事部分台南地院將被告判處拘役二十日，民事也判決要賠償妻子十二萬元。

    女老師提告指出，丈夫為了兒子管教問題與其爭執，竟出手掌摑她臉頰兩下致雙頰挫傷，並在臉書貼出圖文，影射她的男女關係複雜、回家只想當公主、考老師都敢嗆說是拜託民代多少才考上的，如何為人師表等。被告辯稱，所發圖文都是事實，妻子是老師，品行可受公評，且所發圖文有設定僅「朋友可見」的閱覽權限。

    不過台南地院認定傷害、加重誹謗兩罪均構成，合併判被告拘役二十日。民事部分，法官認為相關圖文涉及原告的私德、生活習慣，與公眾利益無關，被告主觀上有侵害妻子名譽權的故意，且被告也從事教育事業，竟對妻子動手成傷，判賠十二萬元，可上訴。

    律師︰確保安全 尋求協助 制止暴力

    律師江信賢認為，本案丈夫為了兒子管教問題與妻爭吵，甚至提升到肢體衝突，後續又將夫妻之間感情糾紛、衝突等狀況張貼於網路社群，顯然對於他人身體、名譽等人格權造成巨大侵害。他在從事法律實務工作中，會建議夫妻雙方冷靜、就事論事、適時尋求專業協助 （如心理諮商、律師、家暴中心等），避免衝突不斷升高。

    當確實發生家暴行為，建議被害人一定要以保障人身安全為優先，必要時立即撥打一一〇報警或一一三保護專線尋求協助，並在安全情況下蒐集證據（傷勢照片、錄影音、驗傷單等），可透過警察、社工或直接向法院聲請家暴保護令，尋求庇護安置、心理諮商、法律扶助等資源，制止暴力循環。

    熱門推播