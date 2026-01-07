為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    包圍工地恐嚇迫停工／勒索光電業者 嘉義村長5人起訴

    2026/01/07 05:30 記者林宜樟／嘉義報導
    檢調偵辦嘉義縣東石鄉綠能業者遭勒 索案件。 （資料照）

    嘉義縣東石鄉三家村村長蕭振部，與綽號「伍佰」的張簡姓男子、綽號「阿保」的王男、綽號「黑淵」的蔡男及柯男，二〇二三年底涉以包圍工地放狠話等手法，恐嚇施做漁電共生案場的綠能業者，業者交付四百萬元後，才得以繼續施工；案經嘉義檢警偵破，檢方昨依恐嚇取財罪將蕭男等五人起訴。

    業者給四百萬才能施工

    嘉義地檢署追查，當時一家綠能公司投入一億兩千萬元，在三家村設置室內型漁電共生太陽能光電案場，蕭男等人指工程影響養殖戶魚塭水位，質疑為何施工前未先與地方溝通？之後又以基樁工程產生震動及噪音，造成漁民損失為由，包圍工地怪手及大型機具，張簡男嗆聲「叫你們不要做，你們還做，你相不相信，我會將你的車推到魚塭裡」等語，還有人作勢要毆打監工，導致案場人員心生畏懼，包商不得不停止施工。

    業者請託林士傑協調

    此時蕭男稱，願牽線與抗爭人士協調，張簡、王男等人詢問有無編列工程金額五％至六％回饋金或敦親睦鄰費用，若未支付款項或賠償漁民損失，工程就無法進行，掛出抗議布條。

    業者請託後來遭槍殺的台南市區漁會理事長林士傑居中協調後，交付四百萬元回饋金，才未再遭抗爭。多數款項由五人分得，其中四十五萬元捐贈廟宇、慈善團體以及社區發展協會等。

    被告之一張簡男犯案時，自稱議員助理，綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜之前回應，張簡是他當兵時認識的朋友，並非他的助理。

