    去年阻毒》基隆關查獲毒品達12噸

    2026/01/07 05:30 記者俞肇福／基隆報導
    財政部去年查緝走私成果亮眼，圖為查緝的走私品。（財政部基隆關提供）

    財政部關務署基隆關二〇二五年查獲各級毒品走私共有十四件，高達一萬二〇二一公斤，相當可觀；由此可見國內毒品氾濫日益嚴重，基隆關為確保國家安全、社會治安及民眾健康，未來仍將持續加強查緝，阻卻不法於邊境。

    根據基隆關統計，去年在查獲的各級毒品中，以第四級毒品甲基苯基、丙酮及第二級毒品甲基安非他命為大宗，總重達到一萬二〇二一．八五公斤，其他還有模擬槍七支、未經檢疫農產品三六六．五公斤、畜產品八一六公斤，其中還包括未經檢疫豬肉及豬肉製品一四五公斤、活體動物六八九隻、紙菸五〇四萬四三九四支、加熱式菸草一〇三六一條、電子煙四七八〇四支、煙液二三九瓶、電子煙相關組合元件八十六萬二四九七件，並查獲侵害智慧財產權案七十一件，侵權市值高達一億二三八二萬餘元。

    基隆關說，過去一年基隆關同仁精進查緝技巧，並結合科技應用與跨機關合作，加強防杜走私、查緝違禁品及不法貨物。基隆關呼籲民眾，透過廿四小時免費檢舉走私專線〇八〇〇三〇六三〇六，勇於檢舉不法走私。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

