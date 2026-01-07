僅一業者獨家經營 遭質疑圖利特定廠商／基隆關：X光檢試運轉 未來恢復市場機制

關務署基隆關回應指出，現為試運轉、宣導階段，方建議業者分 流，沒有要求強制交櫃。 （記者吳昇儒攝）

關務署基隆關去年六月核定基隆港、台基、聯興國際物流三間公司設立海運快遞貨物專區，可透過X光檢驗貨物。報關業者卻質疑海關在台基、聯興兩家公司尚未建置完成，就先讓基隆港公司獨自啟用，高價收費，涉嫌圖利特定廠商。

基隆關則表示，目前屬試運轉階段，待其他業者投入後，將會恢復市場機制，並無圖利。

關務署基隆關指出，關務署與高等檢察署於二〇二四年關務邊境安全聯繫會報會議中，為避免雜貨櫃成為走私破口，決議訂定相關規範。去年一月十六日辦理「雜貨櫃X光專線試運轉」專案，核准基隆港國際物流及中央貨櫃倉儲公司，參與設置。後者於建置時聲明放棄，故由基隆港國際物流公司於二月十七日開始試運轉。

另於同年六月十六日公告核准基隆港、台基與聯興國際物流三家公司設立海運快遞貨物專區，預計將有三條雜貨X光檢驗專線可供使用。

基隆關指稱，X光查驗收費部分，目前是由基隆港國際物流公司與相關業者訂定，非業管範圍。

此外有關報關業者質疑塞櫃部分，基隆關則解釋，近期受非洲豬瘟疫情影響，需加強查驗力度，方造成人工查驗塞櫃情形，現已緩解；而報關業者質疑每批貨櫃必需交付三只供基隆港物流公司檢驗，其他貨櫃方能申請人工驗櫃部分，實屬誤解；現為試運轉期，故主動聯繫報關業者希望交付貨櫃前往X光專線檢驗，是「宣導措施」，鼓勵分流，非強制交櫃。

基隆關表示，現僅一家業者獨家經營，衍生報關業者使用X光專線服務費用較高疑慮，此為轉型陣痛期，待其他業者加入競爭，將會回歸市場機制調降。

對於關務署設置海運快遞貨物專區、加強雜貨櫃查驗及效能，高檢署則表示感謝關務署的積極作為，相關規劃事屬關務署權責，均予以尊重。

