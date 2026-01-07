基隆港儀檢特權偷跑？ 挨批高收費 故意卡關

基隆港國務物流公司表示，成立海運快遞平台過程均合法進行申 請，收費標準與業者有簽訂保密條約，不便說明。（翻攝基隆市政府網站）

基隆地檢署︰將分案釐清

為避免海運雜貨櫃淪為走私破口，高等檢察署與關務署於前年會議中決議，將加強查驗及效能，設置X光儀檢，杜絕雜貨櫃內夾藏違禁品進入國境，關務署將相關檢查業務委外執行。卻傳出，基隆一家業者在相關公告出爐前就提前布局，搶先運作，在無競爭對手情形下，設定低消及訂定高於人工的檢查費。報關業者若不配合，貨物就會卡關，去年底已傳出塞櫃情形。基隆地檢署表示，針對該案件，將分案釐清有無違法情形。

申請隔月就試營運 其他業者還在跑流程

有業者質疑指出，建置相關設備前，必須租地建造倉庫，最快也需要半年的時間。關務署去年一月二日至二月十日始收受業者的申請文件，而「基隆港國際物流公司」卻在二月十七日就開始試營運，當其他家業者還在租地建倉庫、跑申請流程時，該公司早就開始作業。

盛傳特權業者 有立委、退休高官掌控

不具名的業者表示，坊間流傳該公司實質為某立委及卸任立委、關務署退休高官共同組成，方能掌握先機，一獲准設置，即刻上路。若沒「背景」，怎敢在核准前，就投入大筆資金添購高價設備？超過其他業者半年的時間差，收費價格均由該公司訂定。

報關行︰去年底造成70多只貨櫃塞櫃

更有報關業者憤怒說，目前僅有「基隆港國際物流公司」提供X光儀檢服務，海關疑與其沆瀣一氣，要求每次檢驗需交三只貨櫃跑X光檢驗，否則其他的貨物通通卡關，去年底已造成七十多只貨櫃塞櫃；而物流公司更訂定低消，要求二十呎貨櫃需以四噸重量計費，四十呎則以八噸計費，每只貨櫃都比人工檢驗高出兩到三倍，等於要多支出數萬元，業者根本吃不消。

關務署基隆關回應指出，目前屬試運轉、宣導階段，才會建議業者分流，沒有要求強制交櫃，待其他業者投入後會恢復市場機制，並無圖利問題。

基隆港國務物流公司則表示，為配合政府政策，成立海運快遞平台，過程均依相關公告規定合法進行申請，對於外界所稱公司由退休的高階關務人員及立委組成，有所介入，實屬空穴來風，並非事實。此外，有關檢驗費用、訂定低消等情形，均是遵照關務署的相關規範訂定，在合理的範圍內進行收費，但因收費標準與業者有簽訂保密條約，不便說明。

報關業者說海關要求提供3只貨櫃給基隆港國際物 流公司檢驗，造成塞櫃。 （記者吳昇儒翻攝）

