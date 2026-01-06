1秒難反應 撞闖紅燈行人 騎士判免罰

台中朱姓騎士去年撞上闖紅燈行人，台中高等行政法院認為反應時間僅1秒，判決原處分撤銷。（記者陳建志攝）

台中朱姓騎士騎機車行經龍井區台灣大道，在行人穿越道撞上陳姓女子，因此被開了一萬二千元罰單，還要吊扣駕照十二個月，朱男不服提起行政訴訟，台中高等行政法院法官勘驗監視影像後發現，陳女當時奔跑闖紅燈通過行人穿越道，朱男則是綠燈，因反應時間只有「一秒鐘」，朱男根本來不及反應和煞車，難認其主觀上有何故意或過失，因此判決原處分撤銷。

判決指出，朱姓騎士去年四月三日清晨七點卅四分，騎乘機車行經龍井區台灣大道五段與台灣大道五段三巷交岔路口時，撞上行人穿越道上的陳姓女子，台中市交通事件裁決處裁處朱男一萬二千元罰鍰、吊扣駕照十二個月，並要參加道路交通安全講習，朱男不服提起行政訴訟要求撤銷。

台中高等行政法院法官勘驗監視器影像發現，當時慢車道的號誌為綠燈，橫越台灣大道四段的行人專用號誌則為紅燈，此時陳姓女子從人行道往行人穿越道奔跑，並穿越行人穿越道，隨後被朱男的機車撞上。

法官發現，陳女是在七點卅四分十四秒奔跑進入行人穿越道，朱姓騎士則在七點卅四分十五秒由台灣大道五段進入該路口，並在行人穿越道與陳女發生交通事故，本件事故發生前後僅約一秒，朱男幾乎沒有任何的反應時間及反應距離操作煞車。

法官審理時，朱男表示，他發現陳女時，距離約五．五公尺，當時車速約四十至五十公里，而依據交通部公路局機車危險感知教育平台網站「計算安全距離方式與煞車距離」的資料顯示，車速四十公里、五十公里的停止距離分別為十九．一公尺、廿六．四公尺，就算朱男發現陳女闖紅燈時立即反應並煞車，仍不可能即時煞停避讓。法官認為，要求朱男在一秒的時間內，須採取必要的安全措施，以避免事故發生，實有過苛，難認其主觀上有何故意或過失，因此判決原處分撤銷，可上訴。

