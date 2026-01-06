加國大麻郵包寄露營區 4人起訴

刑事局破獲跨國大麻販毒集團，查扣大麻包裹。 （記者陳建志翻攝）

財政部關務署台北關去年八月發現三件從加拿大寄來的郵包夾藏四包重達二一八六克大麻，立刻通知刑事局中部打擊犯罪中心暗中追緝，發現包裹寄到南投魚池鄉賴姓男子經營的露營區，再由蔡姓、沈姓男子領取販賣，先將三人逮捕並查獲大麻、大麻煙油等毒品，並一舉逮捕幕後主嫌陳畯暐，破獲此一跨國販毒集團，四人全依毒品罪嫌起訴。

刑事局中打去年八月接獲財政部關務署台北關通報，有三件從加拿大寄來的國際郵包，經查驗發現包裹內共夾藏四包大麻毒品（總計二一八六公克，黑市價約三百五十萬），立即組成專案小組，並報請南投地檢署檢察官廖蘊瑋指揮偵辦。

請繼續往下閱讀...

專案小組不動聲色暗中監控，發現三件包裹寄送到南投魚池鄉、由賴姓男子（卅五歲）經營的露營區，再由沈姓男子（卅五歲）駕車前往露營區接運，並載送至台中市北屯區蔡姓犯嫌（卅八歲）住處，由蔡男對外販賣。

專案小組見時機成熟，去年九月一日發動查緝，一舉將賴嫌、沈嫌及蔡嫌等三人查緝到案，並在蔡嫌住處內查扣到大麻六小包（毛重九十五公克）、大麻三罐（毛重三四一．五公克）及大麻煙油七十一支等毒品證物。

警方深入追查發現，該跨國販毒集團幕後的主嫌陳畯暐（四十一歲），長期旅居國外，此次為走私大麻毒品來台販售牟利，由沈嫌夥同蔡嫌在國內負責大麻銷售，再透過賴嫌以南投露營區作為掩護，協助收領大麻毒品國際郵包，進而完成毒品販運網絡，去年九月廿二日掌握陳男行蹤，在台中將他逮捕，一舉瓦解此一販毒集團。

刑事局呼籲，大麻為我國列管第二級毒品，從事製造、運輸、販賣第二級毒品者，可處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新台幣一千五百萬元以下罰金。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

刑事局破獲跨國大麻販毒集團，去年9月逮捕陳姓 主嫌。 （記者陳建志翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法