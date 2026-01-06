為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    被控詐6友1.2億 顏大鈞3百萬交保

    2026/01/06 05:30 記者王俊忠／台南報導
    被控詐取近1.2億元，顏大鈞獲裁定3百萬元交保。（民眾提供）

    被控詐取近1.2億元，顏大鈞獲裁定3百萬元交保。（民眾提供）

    台南市前副市長顏純左的兒子顏大鈞，被控涉向六名友人分別鼓吹可當金主投資當舖賺利息分潤、投資台南市府有關工程，六人先後共交付一億一九九八萬多元給顏大鈞，顏未拿去投資、都用於私用，後來還落跑，被檢警拘提後收押並起訴。因受害人希望顏能交保出來處理債務，五日台南地院裁定顏三百萬元交保，並限制住居、出境出海八個月。

    法官並將此裁定通知顏的家屬與律師，顏大鈞或第三人提出三百萬台幣保證金後，准予停止羈押，並限制住居於台南市下營區的住處，且應於每星期一、五晚間五時到九時至限制住居地的轄區警局派出所報到。

    如顏大鈞未能在一月十三日中午十二時之前交保出去，則從一月十四日起延長羈押兩個月。據了解，三百萬元交保金是顏嫌方面在法院開庭時提出來的金額，且其父親顏純左是在下營區的診所開業醫師，應不至於付不出交保金。

    檢警調查，顏大鈞明知自己並無資力、手上也沒有投資項目，涉利用父親是南市前副市長身分、政商關係良好，以此取信受害人，分別以可當金主投資當舖賺利息、投資學甲區自辦市地重劃、市府科技執法工程標案、經營養蝦場等標的可以賺錢，讓六人先後共交付一億一九九八萬多元給顏大鈞，顏未把這些款項拿去投資、全都用於他個人私用（如還債務、賭博）。台南地檢署依詐欺取財罪嫌提起公訴；此案一審將於二月六日宣判。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播