被控詐6友1.2億 顏大鈞3百萬交保

被控詐取近1.2億元，顏大鈞獲裁定3百萬元交保。（民眾提供）

台南市前副市長顏純左的兒子顏大鈞，被控涉向六名友人分別鼓吹可當金主投資當舖賺利息分潤、投資台南市府有關工程，六人先後共交付一億一九九八萬多元給顏大鈞，顏未拿去投資、都用於私用，後來還落跑，被檢警拘提後收押並起訴。因受害人希望顏能交保出來處理債務，五日台南地院裁定顏三百萬元交保，並限制住居、出境出海八個月。

法官並將此裁定通知顏的家屬與律師，顏大鈞或第三人提出三百萬台幣保證金後，准予停止羈押，並限制住居於台南市下營區的住處，且應於每星期一、五晚間五時到九時至限制住居地的轄區警局派出所報到。

如顏大鈞未能在一月十三日中午十二時之前交保出去，則從一月十四日起延長羈押兩個月。據了解，三百萬元交保金是顏嫌方面在法院開庭時提出來的金額，且其父親顏純左是在下營區的診所開業醫師，應不至於付不出交保金。

檢警調查，顏大鈞明知自己並無資力、手上也沒有投資項目，涉利用父親是南市前副市長身分、政商關係良好，以此取信受害人，分別以可當金主投資當舖賺利息、投資學甲區自辦市地重劃、市府科技執法工程標案、經營養蝦場等標的可以賺錢，讓六人先後共交付一億一九九八萬多元給顏大鈞，顏未把這些款項拿去投資、全都用於他個人私用（如還債務、賭博）。台南地檢署依詐欺取財罪嫌提起公訴；此案一審將於二月六日宣判。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

