涉洗錢10億 「台灣贏支付」9人起訴

涉洗錢10億 「台灣贏支付」9人起訴2026/01/06 05:30 記者陳建志／台中報導
檢警抄「台灣贏支付」洗錢集團，查扣一四三萬多元現金，沒收不法所得逾十億。（記者陳建志翻攝）
男子陳軍衛為首的洗錢集團，成立人頭公司，自行組成非法的第三方支付公司，對接線上博弈平台，提供賭客儲值及出入金服務，並以「台灣贏支付」對外運作，洗錢金額高達十億餘元，去年將陳男等九人逮捕，台中地檢署近日偵結，依組織犯罪、賭博、洗錢起訴，並聲請沒收犯罪所得共十億六四三九萬餘元。
中檢指出，去年接獲金融機構通報，發現多間新設立公司帳戶短期間內交易異常頻繁，疑涉不法金流，立刻指派謝孟芳檢察官指揮警方組成專案小組，一舉逮捕主嫌陳軍衛（卅六歲）等九人，扣得現金一四三萬餘元及電腦、點鈔機、偽造出貨單據等證物，並聲押陳男等三人獲准。
中檢查出，陳嫌所屬的洗錢集團，利用西亞酋廣告公司等十八間人頭公司，透過非法第三方支付機制，對接線上博弈平台，提供賭客儲值及出入金服務。為規避銀行風險控管機制及檢警查緝，不僅架設完整公司網站，配合會計事務所操作帳務，另建置假貨單生成系統，藉由製造虛偽交易紀錄，以掩飾不法金流，於短短半年期間，洗錢金額即高達十億六四三九萬九五一四元。
調查發現，該洗錢集團若賭客因博弈網站拒不出金而提告詐欺，致使人頭公司帳戶遭銀行通報警示時，集團即與被害人簽立和解書，並佯裝為一般買賣糾紛，以解除帳戶警示狀態。
檢警並查出，陳嫌不僅從每筆代收款項中抽取約二％作為報酬，為提高不法收益，透過熟識友人成立人頭公司，自行組成非法第三方支付公司，並以吉利名號「台灣贏支付」對外運作，相關代收代付佣金全數流入其洗錢集團。
檢方近日偵結，將陳姓主嫌等九人依組織犯罪、賭博、洗錢提起公訴，並聲請沒收犯罪所得共十億六四三九萬餘元。