竹聯聯手柬國詐團 找男大生洗錢上億

警方查扣明仁會匾額。（記者姚岳宏翻攝）

潘男在台幫詐團以虛幣洗錢 一邊讀大學

綽號「新哥」的竹聯幫南興會副會長黃育新，串聯同幫弘仁會及明仁會成員共組專收詐欺贓款的「收水線」，與柬埔寨詐騙組織「兆總集團」合作，協助在台收水，短短半年經手逾億元，刑事警察局循線逮黃嫌等廿二人，搜出一五一萬元現金等贓證物，黃嫌訊後羈押，正擴大追查金流及背後金主。

潘男前年到柬埔寨「進修」

警方調查，專門在柬埔寨從事詐騙的「兆總集團」背後是竹聯幫弘仁會與明仁會主導，特別的是，還吸收十九歲潘姓男大生，派他在台擔任虛擬貨幣轉移交易及與總公司聯繫工作；潘男高中畢業後，沒馬上升學，前年九到十二月特別前往柬埔寨「進修」，回來後一邊替詐團工作，一邊還考上北部某私立大學，目前仍在學中。

刑事局分析近期一六五反詐騙系統平台資料，發現兆總集團的柬埔寨機房，先從網路交友、假戀愛開始行騙，介紹至詐團所經營的實體虛擬貨幣交易據點購買虛幣投資，再利用竹聯幫在台人力優勢，將贓款多層交收，將虛幣轉到詐團所掌控的電子錢包，製造金流斷點，一名新北市卅歲男子被騙走四百萬元為最多。

警方數月追查，台北市大同區的「隆富科技」與台中市西區的「金幣科技」兩間未經立案的虛擬貨幣交易所涉有重嫌，去年七月、八月及十月執行數波查緝行動，共查獲在台主導的黃嫌等廿二人到案，查扣現金一五一萬元、幫派匾額、手機及電腦等相關贓證物，依刑法詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等移送新北地檢署偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣現金151萬。（記者姚岳宏翻攝）

警方逮捕收水犯嫌。 （記者姚岳宏翻攝）

