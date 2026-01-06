疑淪太子集團秘密水房 台北信義知名雪茄館 老闆交保

台北信義區的知名雪茄館負責人陳姓兄弟檔被拘提到案。（記者劉詠韻攝）

檢警拘提Cigar Vie老闆兄弟檔

台北地檢署偵辦太子集團在台公司洗錢案，去年十一月起至今已發動五波搜索行動，檢警深入追查，發現台北信義區的知名雪茄館Cigar Vie疑淪為太子集團在台的秘密水房，負責將龐大的海外詐騙及賭博贓款引進台灣，並透過特定管道進行變現洗白，前天再度指揮刑事局、北市警信義分局兵分五路搜索，昨將老闆陳韋翔與哥哥陳韋志拘提到案，晚間諭令陳韋翔以一六〇萬元交保，並限制出境、出海。

疑將海外詐騙及賭博贓款引進台灣

太子集團創辦人兼董事長陳志因為在柬埔寨經營跨國詐騙，去年十月遭美國司法部起訴。我檢警調查，集團除在台設立多家人頭公司，以假交易方式洗錢外，也疑透過在地業者協助處理資金，此外，太子集團在香港成立「博高公司」，專責管理旗下豪華遊艇；幕後操盤者為陳志親信、已入籍柬埔寨的中國籍吳逸先，他安排姊姊、台灣中配吳宜家擔任法人負責人，並指派台灣籍王俊國擔任左右手及帳務管理。

博高公司曾將旗下四艘豪華遊艇停靠在台灣碧砂漁港，並為管理這些遊艇，在台成立「玄古管理顧問公司」，招募本地員工，由王俊國擔任公司負責人。專案小組懷疑，太子集團透過這些公司與在地業者，將海外不法所得引入台灣，進行洗錢與變現。

其中，由陳姓兄弟檔經營的Cigar Vie雪茄館，除了販售雪茄，也提供調酒，並不定期舉辦品酒會與爵士樂表演，深受顧客喜愛。檢警拘提陳韋翔後，正釐清他是否協助太子集團將海外資金變現，以及實際經手金額與角色分工，全案持續偵辦中，方向涵蓋洗錢、賭博及組織犯罪等。

太子集團已有8人羈押

檢警去年十一月曾兵分四十七路搜索太子集團在台多處據點，拘提在台操盤手王昱棠、辜淑雯等廿三人到案。檢方認定王、辜及多名幹部涉組織犯罪、洗錢及營利賭博，其中已有八人聲押獲准，其中四人於本月三日再裁定延押兩個月，以利持續釐清金流與共犯結構。

