博弈金流橫跨中日印 茗香園負責人 涉洗錢306億起訴

茗香園冰室、東引快刀餐飲集團負責人羅以翔涉嫌架設「HERO PAY」支付系統，四年間協助中國、日本及印度等多國博弈網站洗錢高達三〇六億餘元。台北地檢署指揮刑事局等單位偵辦，昨依涉犯刑法賭博罪、洗錢防制法罪起訴羅等卅五人，建請法院判羅九年六月徒刑；另對負責財務、技術及部門管理的五名核心成員，求處五年至六年以上不等徒刑。

羅以翔不法所得超過三億元 北檢求刑九年六月

起訴書指出，羅男自二〇二〇年購得支付平台系統原始碼，以「茗香園冰室」名義租用辦公室當成據點，架設「HERO PAY」第三方支付系統，並招募技術、財務人員與大量員工，介接中國、日本、印度等地的非法博弈網站，同時再成立俗稱「水房」的「豪杰公司」，協助博弈網站洗錢，後續更成立賭博網站「RICH11」經營百家樂、老虎機以及體育博弈等。

檢方追查發現，賭客透過博弈網站入金後，款項經由第三方支付、人頭帳戶收款，再由跑分員匯集至虛擬貨幣錢包或指定帳戶，完成層層轉換後回傳上分訊息，以此製造金流斷點、規避查緝，並自二〇二一年七月至二〇二五年九月間，累計洗錢金額達三〇六億九四八九萬餘元。

專案小組查扣現金、虛擬資產、不動產與車輛等犯罪所得，價值逾一億三四六五萬元，並聲請全數沒收；其中羅男個人不法所得高達三億一三八五萬餘元。其餘成員亦一併起訴，北檢並將擴大追查是否另有共犯。

