騙投資野山參》詐235萬 車手拿5千判刑 賠50萬

暱稱「發惹B」、「橘子海」等人籌組詐騙集團，以「萬良人參商行」為名，謊稱可投資野山參獲利，聶姓男子先被騙走一三五萬元，詐團食髓知味慫恿加碼投資一百萬，並且派潘姓車手分兩次出面取款，潘男事後獲取五千元報酬，警方獲報逮捕潘男，潘男坦承犯行，並和聶男和解答應賠五十萬元，台中地院依犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑一年六月。

檢警調查，LINE暱稱「發惹B」、「橘子海」、「小欣」、蕭姓男子等人，以「萬良人參商行」為名籌組詐騙集團，謊稱可投資野山參獲利，一名聶姓男子，二〇二四年十一月與「橘子海」加為好友後，對方向聶男佯稱可投資野山參獲利，聶男從前年十二月十日起至十九日止，陸續依該詐團指示匯款或面交共一三五萬元。

之後潘姓男子（廿二歲）在十二月中加入該集團，擔任取款車手，該集團食髓知味，慫恿聶男繼續投資，並在前年十二月底，由潘姓車手出面，分兩次各收五十萬元現金，並交付偽造的「萬良人參商行」免用統一發票收據給聶男，因此賺取五千元的報酬，並將贓款交給上手蕭姓男子。

聶男事後察覺有異報案，警方獲報逮後捕潘男，潘男在審理時坦承犯行，並稱曾兩次出面收錢，第一次因當天睡過頭沒有拿到薪水，第二次拿到五千元薪水。

潘男因坦承犯案且繳回五千元犯罪所得，加上已經與聶男達成和解，允諾給付五十萬元，每月一期，每期給付一千元，台中地院考量犯後態度尚稱良好，依犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑一年六月，可上訴。

