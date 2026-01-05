誆捲洗錢案》代書陪辦貸款助詐 判2年4月

代書林男陪辦貸款助詐騙，判刑2年4月徒 刑。（資料照）

彰化縣蔡男被詐團鎖定，對方以保險公司名義，稱其涉及「詐領保險金」案件，再派假檢察官出面，稱其涉及洗錢案，將被羈押二個月，但若將名下財產交付「保管」，即可免除羈押。蔡男信以為真，依對方指示配合林姓代書，拿自己的房屋權狀做抵押貸款五百萬元，再把其中四百萬元交給集團黃姓車手。該案經彰化地方法院審理，代書林男被判二年四月徒刑，沒收三十萬元不法所得，車手黃男被判一年四月徒刑。

判決書指出，二〇二一年十二月二日，被害人蔡男接到一通某「人壽保險公司」工作人員的電話，對方指他涉嫌詐領保險金，要求他向刑事局報案。隨後，詐團假冒刑事局人員打來，電話轉給自稱檢察官的男子。該假檢察官謊稱蔡男涉及洗錢案，將被羈押二個月，但若將名下財產交付「保管」，即可免除羈押。蔡男信以為真，將四十一萬元匯至詐欺集團提供的帳戶。

幾天後，假檢察官再度來電，稱蔡男名下尚有房產，必須抵押貸款交付更多資金。假檢察官派被告林男以代書身分到府評估貸款可行性。林男告知蔡男的房屋可抵押貸款五百萬元，扣除手續費及利息後，可獲得四百萬元。蔡男依假檢察官指示，攜帶四百萬元至「彰化市成功公園」，交付給詐騙集團車手黃男，再上繳給集團。

林男辯稱，他只是一名代書，因蔡男有需要，他便陪同對方到地政事務所辦理抵押，並收取三十萬元介紹費。他否認參與詐欺，辯稱自己從事房地產業務，不知詐欺過程，只是受委託尋找金主。但法官發現，林男另涉北院審理的一件案子， 兩案情節高度類似，加上林男在此案發生之前已經取得被害人的房屋權狀資料，足以認定其犯行，因此判處二年四月徒刑，沒收犯罪所得三十萬元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

