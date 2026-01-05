採買魚貨疑疲勞駕駛 小貨車國道翻落起火2死

小貨車撞擊槽化線橋墩，翻落邊坡後起火解體。 （民眾提供）

王姓男子與方姓男子在台中市豐原區菜市場賣海鮮，昨二人相偕到基隆採買魚貨，王男駕駛小貨車載方男返回豐原途中，疑疲勞駕駛，致小貨車行經國道一號南下一六八公里處，準備下交流道時，突撞擊出口槽化線橋墩，致小貨車翻落邊坡後起火，台中市消防局及國道警察獲報到場救援，但火勢撲滅後，發現兩人已被燒成焦屍，詳細車禍原因則有待進一步調查鑑定。

國道公路警察局第三公路警察大隊調查指出，這起車禍發生在昨天清晨五點十八分，王男駕駛的小貨車行經國道一號南下一六八公里處，在豐原交流道出口前減速車道突撞擊出口槽化線橋墩，小貨車翻落邊坡後起火，國道旁冒起熊熊大火，國道警察及台中市消防局獲報到場救援，火勢於五點四十八分撲滅，結果在車上發現駕駛與乘客皆已被燒成焦屍。

據了解，小貨車駕駛王男（六十六歲）及乘客方男（廿六歲），二人是工作夥伴，一起在豐原菜市場販售海鮮，二人前往基隆採購魚貨，昨回程南下行駛國道一號，準備下豐原交流道時突發生車禍意外，造成兩人死亡。

國道公路警察局第三公路警察大隊表示，目前肇事經過及肇因研判正由警方調查釐清中，由於兩人皆已死亡，是否涉及酒駕？需待檢察官相驗遺體時才能檢測酒測值釐清。

