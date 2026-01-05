夾娃娃店藏「無人賭場」 視訊操控 警扮客搗破

夾娃娃機店設賭博電玩，並採無人商店模式經營，警方扮賭客查緝。（記者鄭淑婷翻攝）

廿八歲董姓男子涉嫌以夾娃娃機店為掩護，「掛羊頭賣狗肉」設置賭博電玩，還採無人商店模式經營，以規避警方查緝。桃園警分局員警獲報三日偽裝客人進入店內查緝，當場查獲廿八歲吳姓及卅歲周姓賭客，吳男還是通緝犯，接續拘提董男到案，訊後依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園警分局表示，分局行政組掌握情資，查知董男於桃園區國際路以經營夾娃娃機店為掩護，內部設置賭博電玩，以骰子跳動後組成花型決定賠率，並利用通訊群組招攬客人前來消費，為了規避警方查緝，甚至採無人商店模式經營，店內無任何服務人員，賭客從進門到操作機台對賭均自行處理，董男則利用通訊群組及遠端視訊掌控現場狀況，若客人贏錢再另行交付。

行政組與轄區龍安所組成專案小組進行監控，經掌握其運營模式完成蒐證，待時機成熟於三日持桃園地院核發的搜索票前往查緝，由便衣員警偽裝客人進入店內，當場查獲賭客吳男及周男，吳男還因傷害及詐欺案被發布通緝。

警方現場查扣賭博機台及賭資兩萬餘元等相關證物，後續拘提董男到案，訊後已依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

