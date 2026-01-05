神棍夫妻遊走信仰灰色地帶 多次逃法律制裁

法事價目表最高要價八萬四千元。（警方提供）

宜蘭縣夫妻檔劉信塏、黃韋瑜，涉嫌成立民俗專家黃天祿命理中心宗教詐財，犯案手法遊走在民俗信仰的灰色地帶，陸續逃過法律制裁，宜蘭地檢署檢察官郭庭瑜抽絲剝繭，查出是假大師真詐騙，指揮警方拘提到案，瓦解這起精心設計的騙局。

據了解，劉信塏夫妻詐騙案的被害人遍及全國，各地檢方調查後，多歸咎於民俗信仰糾紛，案件接續獲不起訴處分，宜檢發現劉男在黃天祿命理中心粉專上使用假照片，由他掛名理事長的某慈善會，也被內政部廢止許可，似乎另有隱情，研判非單純民俗信仰糾紛。

劉姓夫妻行蹤不定，宜蘭檢警去年三月掌握兩人藏身在高雄，隨即派員南下拘提。起出詐騙用符咒、草人、偽造證件，再比對被害人說詞與相關事證，確認是起宗教詐騙案。

宜蘭縣警局刑警大隊大隊長陳人嘉說，常見宗教騙財話術，包括「你卡到陰，祖先有事，不處理會出大事」、「神明指定你，一定要做法事」、「限時消災、今天不做就來不及」、「這是天機，不能告訴別人」、「只收現金、不開收據、不走帳」，提醒大家提高警覺，如果遇到可疑情形，可撥110或165反詐騙專線諮詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

