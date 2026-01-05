為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    神棍夫妻遊走信仰灰色地帶 多次逃法律制裁

    2026/01/05 05:30 記者江志雄／宜蘭報導
    法事價目表最高要價八萬四千元。（警方提供）

    法事價目表最高要價八萬四千元。（警方提供）

    宜蘭縣夫妻檔劉信塏、黃韋瑜，涉嫌成立民俗專家黃天祿命理中心宗教詐財，犯案手法遊走在民俗信仰的灰色地帶，陸續逃過法律制裁，宜蘭地檢署檢察官郭庭瑜抽絲剝繭，查出是假大師真詐騙，指揮警方拘提到案，瓦解這起精心設計的騙局。

    據了解，劉信塏夫妻詐騙案的被害人遍及全國，各地檢方調查後，多歸咎於民俗信仰糾紛，案件接續獲不起訴處分，宜檢發現劉男在黃天祿命理中心粉專上使用假照片，由他掛名理事長的某慈善會，也被內政部廢止許可，似乎另有隱情，研判非單純民俗信仰糾紛。

    劉姓夫妻行蹤不定，宜蘭檢警去年三月掌握兩人藏身在高雄，隨即派員南下拘提。起出詐騙用符咒、草人、偽造證件，再比對被害人說詞與相關事證，確認是起宗教詐騙案。

    宜蘭縣警局刑警大隊大隊長陳人嘉說，常見宗教騙財話術，包括「你卡到陰，祖先有事，不處理會出大事」、「神明指定你，一定要做法事」、「限時消災、今天不做就來不及」、「這是天機，不能告訴別人」、「只收現金、不開收據、不走帳」，提醒大家提高警覺，如果遇到可疑情形，可撥110或165反詐騙專線諮詢。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播