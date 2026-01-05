假冒大師隔空斬桃花 神棍潛逃 妻求重刑

劉信塏夫妻成立黃天祿命理中心粉專，誘騙被害人上鉤。 （警方提供）

詐1600萬 受害人遍布各縣市

宜蘭縣夫妻檔劉信塏、黃韋瑜，涉嫌成立民俗專家黃天祿命理中心粉專當幌子，宣稱可斬桃花，或施以挽回感情的鎖心術、和合術，向感情不順遂的男女詐財，單筆最高詐騙金額將近一千四百萬元，宜蘭檢警揭發假大師真神棍面目後，劉男棄保潛逃，黃女最近被起訴，檢察官合計求處有期徒刑八年。

宜蘭檢警揭發假大師夫妻檔騙局

三十六歲劉信塏及三十八歲黃韋瑜在網路平台投放廣告，謊稱可為感情失和男女改運，受騙對象以女性居多，被害人上鉤後交付生辰八字及款項，劉男佯稱幫忙算命及作法，但不出面，僅用LINE聯繫，形同「隔空抓藥」，黃女協助洗錢，受害人遍布各縣市，各地檢方多認定是民間信仰不起訴，宜蘭地檢署檢察官郭庭瑜鍥而不捨追查，才讓這對神棍夫妻檔現形。

郭庭瑜去年三月指揮警方將劉信塏夫妻拘提到案，起出符咒、作法用草人、法事價目表，和合術及鎖心術一個月各三萬六千元，斬全部桃花一萬二千元，另有加強型套餐組合，最高要價八萬四千元，經過調查，符咒、草人全是網購而來的道具，作法改運也是詐騙手法，已知九人受害，詐騙總額約一千六百萬元。檢察官訊後，諭知黃女三萬元交保，劉男因涉嫌重大聲請羈押，法官裁定三萬元交保，劉男交保後不久就潛逃出境，目前通緝中。

劉男3萬元交保潛逃出境 通緝中

起訴書指出，黃女明知丈夫劉信塏二〇二一年起便利用宗教為名，透過網路廣施詐術，乘被害人因私人情感受挫求助信仰機會，牟取他人財物，身為妻子不但沒有勸阻，還加入犯行，除了提供銀行帳號作為收受詐欺款項洗錢帳戶，也協助面交取款，她名下帳戶匯入三筆贓款合計一千五百七十六萬元，單筆最高一千三百九十六萬多元，被查獲後仍矢口否認。

黃女在作案群組戲稱被害人是「豬」

檢察官斥責黃女去年三月交保後，持續提領被害人所匯款項，提供丈夫潛逃花費，還在作案群組戲稱被害人是「豬」，她在此案擔當重任，卻試圖將罪責全數推給潛逃的丈夫，法遵意識薄弱，因犯加重詐欺及洗錢罪，請求法官從重量刑，合計求處有期徒刑八年。

全案偵結起訴後，移送宜蘭地方法院審理，法官認定黃女涉案情節重大，裁定羈押禁見。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

宜蘭檢警拘提時查獲符咒、草人等詐騙用道具。 （警方提供）

