同時油漆、電焊釀4死 倉儲設備負責人判1年10月

2022年底台中雅速達公司大火釀4死慘劇。（資料照）

台中市豐原區雅速達公司二〇二二年底發生工廠氣爆大火，奪走四條人命。檢警追查發現，事發當天廠房內同時進行甲苯油漆與電焊工程，卻未設置任何防火、通風或滅火設備，最終「電焊遇甲苯」釀成悲劇；台中地院審理後依過失致死罪將雅速達詹姓負責人判刑一年六月、緩刑五年，順倉倉儲設備公司謝姓負責人判刑一年十月。

工廠老闆和解 判刑一年半

經查，雅速達位於豐原的廠房本身即屬違建，未依法申請建照，也未聘請專業技師規畫施工安全。二〇二二年十二月廿九日，雅速達邱姓廠長與順倉倉儲設備公司謝姓負責人，找來多名越南籍移工進行樓地板塗刷甲苯油漆工程，施工現場不僅缺乏基本通風換氣裝置，亦無任何防範火災與氣爆安全設備。

廠房是違建 全無安全規劃

當天下午，工人完成油漆作業後，依指示將門窗全部關閉，導致甲苯揮發氣體持續滯留在廠房內，隨後，為趕在驗收前完成加固工程，謝姓負責人明知現場仍瀰漫濃厚油漆味，仍指示移工持電焊設備焊接鋼梁與牆面接縫，電焊火花瞬間引燃高濃度易燃氣體，廠房發生氣爆引發大火。

事故造成邱姓廠長與黃姓、賴姓、張姓員工共四人葬身火窟，另有多人重度燒燙傷。勞檢處調查認定，雅速達未設置通風換氣設備，施工管理嚴重失當，是事故主因之一；檢方依違反建築法、過失致死等罪嫌起訴雅速達公司及詹、謝等人。

台中地院審酌詹男為雅速達負責人，施工未依職業安全衛生法等規定，也未申請建照、沒聘專業技師、未設置防火設備，謝也疏於注意油漆揮發的甲苯易燃，就命人焊接，導致氣爆及大火。法官考量詹和四名死者家屬、三名傷者和解賠償，依過失致死罪判刑後給予緩刑五年；謝未和解，依過失致死罪判刑一年十月，可上訴；另雅速達公司科罰金十萬元。

