20年了，女兒沒忘了我…警攔查 意外重啟父女人生

機車車牌斑駁被攔查

一面字體斑駁、幾乎難以辨識的機車號牌，意外為一段中斷廿多年的父女情，按下重新聯繫鍵。七十二歲曾姓老翁元旦傍晚騎車行經台中市北屯區中清路時，因車牌模糊遭警方攔下勸導，沒想到這個看似尋常的勤務動作，卻牽出一段塵封多年的親情故事。

得知自己是失蹤人口

台中市警五分局水湳派出所員警當時正在執行巡邏守望勤務，見曾翁所騎機車號牌老舊斑駁，攔下使用電腦查證身分時，發現眼前的老翁是失蹤人口。

離婚後 夫妻各自天涯

面對是否知道自己被報案失蹤詢問，曾翁面露困惑表示不知情，員警接續說出報案人曾姓女子的名字並詢問是否為其女兒，曾翁仍表示不認識報案人，強調女兒的名字與報案人不同，直到跟隨警方返回派出所辦理撤銷協尋，才終於釐清真相，原來曾翁的女兒早已改名，報案人正是已廿多年未曾聯繫的親生女兒。

據了解，曾翁與妻子離異多年，女兒跟著母親在北部生活，他則四處流浪工地打零工維生，父女自此失去聯絡。

現今已成年的女兒，雖然與父親廿多年未見，心中始終惦記著父親的安危，兩年前鼓起勇氣向警方報案，請求協尋，希望知道父親是否平安。

女兒改名仍心繫父親

得知女兒從未忘記自己，曾翁當場紅了眼眶，哽咽低聲說：「女兒竟然還會想到我。」由於曾翁是成年人，員警依規定讓曾翁自己辦理撤銷協尋，曾翁告訴警方，他會找時間與女兒聯絡，員警尊重其意願，不過已先把找到曾翁及其父親平安健在的資訊通知曾女，讓牽掛父親多年的曾女十分感激，並終於放下心中大石。

