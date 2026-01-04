不爽被求重刑 拍桌嗆檢判拘

彰化地檢署表示，法院對詐欺被告的量刑普遍長期過低，檢方一律提高求刑刑度，藉此充分評價詐欺對被害人造成的財產損失及痛苦。（資料照）

被台中地檢署起訴指控，以「假交友、真詐財」手法坑騙數名女子的劉姓男子，去年七月開庭時，對聲明從重量刑的檢察官拍桌，審判長制止後，他變本加厲再度拍桌嗆聲「我想衝過去」。彰化地院法官認為他犯後無悔意，依詐欺罪判刑一年，再依「違反維持法庭秩序命令罪」判處拘役十五日。

彰院過去只有一例違反法院組織法的「維持法庭秩序命令罪」案件，十八年前一名民事訴訟被告，不斷插話打斷其他人發言，審判長制止後，他嗆聲「我吃飽飽等候你」，彰院依該罪將他判處拘役卅日確定。

請繼續往下閱讀...

無悔意 詐欺判一年

判決書指出，高中肄業、無業的卅一歲劉男，以假照片、室內設計老闆等假身分，在網路上結交女子詐財，手法包括俗稱的「假投資、真詐財」或「愛情騙徒」，分別被新竹、新北等地檢署起訴，彰化地檢署也陸續起訴四案，包括劉男在二〇二二年間，佯稱以歐元購買外國股票可穩定獲利，誘騙張姓女子匯款十二萬餘元及交付信用卡，他再盜刷遊戲點數等消費四十八萬餘元，張女總計損失六十一萬餘元。

詐欺被告量刑普遍過低

檢堅持對詐犯從重求刑

彰院審理時，到庭檢察官聲明從重量刑，劉聞言失控拍桌，除法警制止，審判長也令他坐好，但劉男再度拍桌，還嗆聲：「把我銬起來啦，我情緒很激動，我想衝過去（衝向檢察官）。」

彰院審理認為，詐欺部分劉男坦承犯行，但他在法庭對檢察官出言不遜，甚至拍桌叫囂，經制止不聽，顯示無悔意，判刑一年，犯罪所得沒收；另外，彰院認為他影響法院審理程序，妨害法院執行審判職務，此部分判拘役十五日，可易科罰金。

彰化地檢署表示，法院對詐欺被告的量刑普遍長期過低，檢方一律提高求刑刑度，藉此充分評價詐欺對被害人造成的財產損失及痛苦，劉男應勇於面對自己行為，檢方會堅持從重求刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法