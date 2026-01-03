雲嘉彰投狂倒廢棄物 相當7座奧運泳池

南投濁水溪竹山段等地遭亂倒廢棄物，總量體相當七座奧運泳池。 （四河分署提供）

以陳姓男子為首的「土尾集團」，長期橫跨雲嘉彰投四縣市，在河川地與空地非法傾倒掩埋大量營建廢棄物，初估掩埋超過一萬六二〇四立方公尺，量體相當七座奧運游池，生態破壞規模驚人，檢方近日聲押六人獲准，也將持續釐清實際損害規模與範圍。

河川地與空地非法傾倒掩埋

台中地檢署指出，本案源於「淨土專案」與高檢署國土跨域聯防機制，去年二月，嘉義地檢署通報赤蘭溪河川地遭大量棄置營建混合物與廢塑膠，經比對產源多來自台中建築工地，隨即結合台中市刑大、保七警及中、彰、投、嘉多個環保與水利單位組成專案小組。

「土尾集團」分工縝密 收押6人

專案小組去年五月先破獲郭姓父子在台中西屯非法經營廢棄物轉運站，進一步掌握運作模式，查出該集團分工縝密，由「土尾集團」陳姓主嫌負責仲介接洽產源，再調度車隊將廢棄物載往中南部河川地傾倒，還安排俗稱「小蜜蜂」成員周邊透過無線電通風報信，並利用河床地形與雨水沖刷掩蓋犯罪痕跡。

面積13個籃球場 回復須7291萬

去年九月二日深夜，專案小組在南投濁水溪河床埋伏，當場查獲三嫌正在棄置廢棄物，隨後再發動四波的行動搜索廿三處，共計查緝廿二人到案，聲押禁見六人獲准，查扣拖車、曳引車、挖土機等犯案工具。

經繼續向上溯源，發現該車隊傾倒廢棄物地點除南投濁水溪、嘉義赤蘭溪，還遍布彰化芬園鄉烏溪、貓羅溪，及雲林縣莿桐鄉新虎尾溪，雲林縣虎尾鎮惠來生命園區附近空地，掩埋廢棄物面積超過五一六六平方公尺（約十三個籃球場大），回復原狀費用至少七二九一萬元，將持續釐清實際損害規模與範圍。

檢警破獲陳姓男子為首的「土尾集團」，長期在雲嘉彰投河川地亂倒營建廢棄物。（中檢提供）

