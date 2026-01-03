太子集團「錢進」帛琉洗錢 國安局退休軍官遭拘提

帛琉某渡假村負責人石濱芳昨下午移送至北檢複訊時，神情從容，身上穿著印有國防大學理工學院「CCIT」臂章的外套。（記者陳彩玲攝）

台北地檢署偵辦太子集團在台公司洗錢案，繼上次查出四艘遊艇曾停靠基隆碧砂漁港，替集團搬運違禁品，檢調警另循線追出，新冠肺炎疫情期間，太子集團於太平洋島國帛琉某渡假村，經營跨國網路博弈，並成立水房洗錢。檢方昨發動第五波搜索，約談渡假村負責人石濱芳等七名被告。

石濱芳等七人 渡假村當幌子

據了解，石濱芳早年在國安局任職，校級軍官退伍廿餘年，後來前往帛琉從事旅遊業，也曾受周刊專訪。他被查出涉嫌提供場地，幫助太子集團洗錢，昨下午移送至北檢複訊時，神情相當從容，身上穿著印有國防大學理工學院「CCIT」臂章的外套。

檢方去年底查出，太子集團主席陳志在香港成立博高公司購買遊艇，用來搬運違禁品，其中有四艘遊艇曾於二〇二〇至去年間，頻繁停泊於基隆碧砂漁港，當時為方便管理，於我國成立玄古管理顧問公司遊艇。

檢調警追查，遊艇後來開往帛琉停靠，循線查出，帛琉也被當作太子集團洗錢據點；新冠肺炎疫情期間，集團透過旅遊業者牽線，低調在帛琉某渡假村內設立博弈據點，藉觀光與娛樂名義掩護，將不法資金透過賭博、兌碼等方式漂白。

北檢昨指揮調查局台北市調查處、基隆市調查站等單位，執行第五波行動，兵分四路搜索石濱芳等三人相關處所，並分別通知、拘提被告石濱芳及負責帛琉水房業務的男子江友志等七人到案說明，昨晚陸續移送至地檢署複訊。

北檢偵辦太子集團案，已聲押八名被告禁見，包括台籍核心幹部辜淑雯、王昱棠、陳志左右手李添在台特助李守禮、幹部邱子恩、集團旗下尼爾創新負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭公司財務主管陳麗珊，以及幫集團管理遊艇的香港博高公司在台帳房王俊國。

