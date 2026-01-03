為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    林炎田將接台北市警局長

    2026/01/03 05:30 記者邱俊福／台北報導
    台北市警察局長傳由高雄市警察局長林炎田接任。（記者黃良傑攝）

    台北市警察局長傳由高雄市警察局長林炎田接任。（記者黃良傑攝）

    高階警官屆退潮 牽動七、八名縣市警局長換人

    警政署本月十六日將有多達十二名三線二星以上高階警官屆齡退休，其中三線三星的重要職缺，包括警政署副署長廖美玲、台北市警察局局長李西河，以及刑事警察局局長周幼偉等人，為遞補相關職缺，將由六都警察局、刑事警察局副局長等相關重要職務人選升任，並連帶影響六都警察局督察長、主任秘書等職務，預料因此將牽動約七至八名縣市警察局長進行調整。

    這波警政人事異動中，最受矚目的是肩負中央機關維安及大型群眾運動應處重任的台北市警察局局長人選，據了解，將由高雄市警察局長林炎田（見圖，記者黃良傑攝）接掌台北市警察局；警政署對此表示，目前所有相關人事仍作業中。

    警政署長張榮興原本規劃，縣市警察局長須任職滿一年半以上，才納入異動考量，但因本次同時出現多名六都警察局督察長、主任秘書等關鍵職缺，警政署不得不調整原有構想，讓未達一年半任期的七至八名縣市警察局長提前進行職務調動。

    此外，年底適逢九合一地方選舉，警政署考量選前治安穩定、重要維安勤務及查察賄選等重點工作，預料在完成這波人事調動後，今年內將不再對縣市警察局長進行大幅度人事異動，以維持警政體系運作穩定。

    現任高雄市警局長

    行政與刑事警政歷練完整

    林炎田為中央警察大學五十一期畢業，並取得國立台北大學犯罪防治研究所碩士學位，行政與刑事警政歷練豐富，歷任過嘉義市、台中市、桃園市警察局刑警大隊長，以及刑事警察局偵查第四大隊隊長、台北市警察局萬華分局長與苗栗縣、基隆市警察局局長等職。

    警界形容林炎田是精明幹練型的警政將領，目前在高雄市警察局長任內，他主張強化科技警政與精準打擊犯罪策略，在防制詐騙、打擊暴力犯罪及掃蕩幫派等面向均有成效，也備受高雄市長陳其邁倚重。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播