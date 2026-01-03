犯防學者：何建忠重創民眾對社安網的信心

何建忠犯案後還去中正大學參加自己碩士論文口試。（記者黃佳琳翻攝）

曾獲「社安網績優督導」殊榮、擁有犯罪防治研究所碩士學位的高雄市衛生局心理衛生中心苓雅區執行祕書何建忠，涉利用職權查詢少女個資後誘出性侵。針對這起震驚社會的社會安全網狼官案，國立中正大學犯罪防治系教授許華孚直言，何男身為督導卻鎖定高風險少女下手，行為極其惡劣，建議政府應針對個資系統建立「雙重認證」機制，並導入AI監控異常查詢，以防範機制崩壞。

許華孚指出，何建忠案事態非常嚴重，因為何男扮演的是社會安全網中至關重要的督導角色，卻利用職務權勢與資訊不對等，對一名曾有自殘傾向的高風險曝險少女進行權勢性交。這不僅是極其負面的示範，更重創了民眾對社會局與社安網的信心。

監督機制漏洞應系統改革

針對監督機制的漏洞，許華孚建議應在系統面進行改革，政府未來應考慮加入「雙重認證」機制，也就是當督導需要查詢敏感個資時，必須經過第二名主管核准把關。此外，政府應導入AI技術監測系統行為，一旦發現有人在短時間內大量搜尋、匯集非職權所需的資料，系統應立即自動示警並攔阻，才能有效防範未然。

高等教育無法負責雕塑人品

對於何男曾於中正大學犯罪防治研究所進修一事，許華孚感慨表示，高等教育雖然提供專業訓練，但無法負責個人人品的雕塑；他不認識何男無法做過多揣測或分析，也許他的內心可能存在某些暗黑特質或變態心理。

恐編謊言 騙妻協查偵案進度

至於何男妻子也捲入洩密案，許華孚運用犯罪學中的「中性化技術」進行分析。他指出，何男可能對妻子編造歪曲事實的謊言，讓妻子相信他是遭到少女誣告，並透過這套心理話術來「中和」違法行為的罪惡感。妻子在資訊被矇騙的情況下，為了保護家庭而協助查詢偵辦進度，結果導致兩人雙雙失業並面臨刑責。

許華孚強調，這類案件雖是少數個案，但政府除強化系統防弊與雙層考核，更需要加強公務人員的道德教育與法律紀律。唯有從技術與倫理雙管齊下，才能重建社會公義，並減少對受害少女的二次傷害。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925（依舊愛我）

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

