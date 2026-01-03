前高分院長黃瑞華：憲法法庭持續運作 對台灣是好事

前台南高分院院長黃瑞華說，三名大法官長期故意不參加評議、癱瘓憲法法庭，已經違反法官倫理。（資料照）

憲法法庭因藍白立委前年聯手通過憲法訴訟法修正案而停擺，直到上月十九日五位大法官判決修正案違憲並失效，才讓憲法法庭得以復活，憲法法庭昨作成「一一五年憲判字第一號」判決。民間司法改革基金會表示肯定，但對蔡宗珍、楊惠欽及朱富美等三名大法官仍未參加評議深表遺憾，呼籲賴清德總統應盡速提名新任大法官，補足憲法法庭缺額。已退休前台南高分院院長黃瑞華直指，三名大法官是司法的罪人，如今憲法法庭持續運作，對台灣是件好事。

民間司改會籲儘速補缺 消化積案

民間司改會表示，憲法法庭在停擺三二八天後恢復做成判決，對保障人民權益具正面意義，但因多位大法官任期屆滿出現缺額，判決量自二〇二四年起明顯下滑，甚至曾長達四一七天未作成任何實體判決，形同憲法救濟出現空窗期。司改會也提醒，目前僅八名大法官分擔審理近百件待決案件，若未儘速補足人力，粗估六年以上才能消化積案，呼籲總統儘快啟動提名程序，確保憲法法庭有效運作。

憲法法庭上個月十九日宣判修正案違憲，由大法官呂太郎、謝銘洋、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥評議做出，但三名大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美認為未合法組成的憲法法庭無效，拒絕參與評議。昨天的「一一五年憲判字第一號判決」三名大法官同樣拒絕評議。

黃瑞華說，三名大法官長期故意不參加評議、癱瘓憲法法庭，已經違反法官倫理；五位大法官在不得已的情況下，將三人排除於大法官總人數之外，只是剛好而已，既然她們故意拒絕參與評議，是最沒有資格說嘴五人組織不合法的人，更是司法的罪人。

黃瑞華強調，如今憲法法庭持續運作，代表國家憲政體制及自由民主憲政秩序持續維持、憲法復活，這對台灣來說是好事；從憲法及既有法律適用的邏輯觀察，從去年的一一四年憲判字第一號判決的啟動及法律適用程序，並沒有未踐行正當法律程序的問題。

