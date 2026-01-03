護憲不可中斷！今年首號判決 維護羈押抗告權

憲法法庭昨召開記者會，由憲法法庭書記廳廳長許碧惠、新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞於現場說明判決。（記者楊心慧攝）

廢棄法院裁定發回重審

憲法法庭上月十九日宣告「憲法訴訟法修正案」違憲失效後，審判長謝銘洋等五位大法官堅定地認為，大法官是憲法為維護自身最高性而設置的憲法機關，不可片刻中斷，因此昨再評議做出今年第一件「一一五年憲判字第一號」判決，認為羈押被告的救濟權益應予維護，依此將屏東地院駁回被告辯護人代為準抗告的裁定廢棄，發回屏東地院重新審理。

3大法官仍未參加評議

本件判決由謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥五名大法官評議後做成，另三名大法官楊惠欽、蔡宗珍及朱富美仍未參加評議。

憲法法庭書記廳長許碧惠說，大法官拒絕參與評議，可能導致該案件無法評議及評決的困境，與大法官依法迴避並無不同，基於程序自主及憲法訴訟法，不計入現有總額人數計算，且大法官本有參與評議的義務，即使所採見解並非多數見解，亦僅得提出不同意見，不能藉拒絕參與評議阻止合議庭作成評決，故本件第一號判決意旨，將持續拒絕參與評議的三位大法官，由現有總額中扣除。

本案聲請人林峰帆涉嫌槍砲案，二〇二二年十二月經屏東地院裁定羈押，林男主張辯護人有權為被告的利益聲請撤銷羈押，向屏東地院提出聲請後遭駁回。屏東法院認為，辯護律師所提出的聲請書狀只有辯護人印文，無聲請人親自簽名或蓋章，不符法律規定才駁回。

律師可替羈押被告準抗告

林則認為羈押被告難以自行聲明異議，辯護律師亦不能代為準抗告，導致失去救濟機會，質疑刑訴法第四一六條第一項違反憲法保障的人身自由與訴訟權。

憲法法庭未認為刑訴法相關規定違憲，不過憲法法庭發言人吳定亞表示，聲請人就確定終局裁定，聲請裁判憲法審查為有理由，屏東地院該件裁定牴觸憲法應予廢棄，發回屏東地院重新審理。

