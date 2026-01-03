利用職權 誘弱勢少女到摩鐵 社安網績優督導 涉性侵求刑10年半

高雄市衛生局社區心衛中心執行秘書何建忠，竟利用職權查詢個資，涉嫌性侵被通報弱勢少女，檢方起訴從重求刑10年6月。（取自何建忠臉書）

職掌社安網保護弱勢相關業務的高雄市衛生局心衛中心苓雅分區執行秘書何建忠，曾獲衛福部「社會安全網績優督導」殊榮，未料他竟利用職權查詢數百筆列管民眾個資，挑中曾被通報自殘的十六歲少女，約出帶至摩鐵性侵，事後又利用任職社會局妻子查詢性侵案偵辦進度，雄檢依妨害性自主罪將他起訴，從重求刑十年六月。

何建忠還用妻職查案情 都遭解聘

高雄市衛生局表示，何男違法執行職務及言行不檢，嚴重損害機關聲譽記二大過，去年八月解聘；約聘的何妻也因洩密案（刑事另案偵辦）遭解聘。

請繼續往下閱讀...

四十二歲的何建忠任職期間，負責自殺、兒虐、家暴、性侵害等個案管理業務，身負社安網重要環節。但檢方查出，他去年六月涉嫌進入精神照護查詢系統，挑出鎖定受害少女，以對方所讀學校、手機門號等個資網搜後取得IG，並加LINE成為好友，偽裝隨機找對象的尋芳客，向少女詢問「零用錢需要嗎？」「高雄約會嗎？」「有沒有想賺錢？」等語引誘。

少女曾因性影像外流出現自殘行為，誤認何握有她的不雅照，同意見面想藉此阻擋私密照擴散。何男開車載少女到摩鐵，違反其意願性侵後，想用數千元打發遭拒，將少女載到一家超商下車時，強塞三千六百元到少女包包。

檢警獲報追查，何男遭收押偵辦，檢方起訴將何男移審法院後，再被羈押三個月，今年元旦才獲法官裁定廿萬元交保。

☆若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法