飛車追逐搶318萬 竟是自導自演黑吃黑

馬姓男子的座車被追撞衝進農田裡。（記者黃良傑翻攝）

高雄市上月廿七日發生街頭飛車追逐衝撞，轄區湖內警方攔捕兩車三人，意外在被追的馬姓男子車內發現三一八萬元，馬供稱被周姓男開車追是因債務談判破裂，案情昨天急轉直下，警方查出飛車追逐肇因於疑似自導自演的「黑吃黑」強盜案，被搶三一八萬的吳男從被害人變成嫌疑人，並以十萬元交保。

被害人變嫌疑人 交保

因為從被撞毀的車上發現鉅款，檢警專案小組抽絲剝繭發現，三一八萬元並非馬男（廿八歲）所有，車上還有一名彭姓少年，飛車追撞馬男車子的周姓男子（卅三歲）否認雙方有債務糾紛，供稱駕車經過樹人醫專附近時，目睹馬、彭兩人打破車窗行搶吳男車內的袋子，一時見義勇為追車並撞車，警方從馬男車內的袋子查獲三一八萬元現金。

請繼續往下閱讀...

湖內警分局一度以為如馬男所稱單純二十萬債務糾紛，但警察局長林炎田獲悉車上發現三百餘萬元現金，直覺案情不單純，指示成立專案小組追查，果然有重大發現，竟是彭姓少年砸破吳男車窗強搶走裝三一八萬元的袋子後，立即由馬男駕車接應少年逃逸，後又發生周男駕車在後追逐，兩車街頭追逐從路竹區飆到阿蓮區。

錢怎麼來的 交代不清

檢警更查出，被搶的吳男與接應的馬男早已熟識，且互動頻繁，懷疑是吳男自導自演被搶的戲碼，但吳男矢口否認，並聲稱三百餘萬元是線上博弈嬴來，對於為何與馬男平日互動密切，又為何要自導自演強盜案，則支吾其詞無法交代，檢警不排除該筆錢為他案贓款，恐涉「黑吃黑」；追車的周男也否認涉案，但賣命追逐撞車的行徑反而啟人疑竇，檢警持續釐清疑點。

湖內分局昨天緊急說明，相關犯嫌於偵辦過程中刻意掩飾實情，在調閱監視器影像分析、數位鑑識及金流後，經報請橋頭地檢署指揮偵辦，將吳姓、馬姓、彭姓少年及周姓男子，依洗錢防制法、強盜及公共危險罪嫌移送地檢及少事法院，並向上溯源，擴大追查詐騙金流及共犯，持續追查三一八萬元金流。

警方在馬男的車內意外查獲318萬元及點鈔機，全案朝「黑吃黑」方向偵辦。（記者黃良傑翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法