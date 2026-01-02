公墓裸屍凶嫌 前鄉代主席兒／他殺女友 老爸昔殺死叔叔

玉里公墓女屍案，警方認為受害人林姓女子的男友呂文達涉嫌重大，昨天將呂男依照殺人罪嫌移送地檢署偵辦。（警方提供）

地方望族 鄰嘆家長太寵

花蓮玉里鎮大禹里第五公墓前天發生二十八歲林姓女子裸屍，報案人是女子的五十一歲男友呂文達，懷疑其涉有重嫌，昨天下午依殺人罪嫌送辦。據指出，兇嫌父親是已故的鄉民代表會主席，為地方望族，其父年輕時曾為了家族爭產殺死叔叔，兇嫌也曾因吸毒販毒入獄。附近鄰居說「家長太寵溺，從小教育失敗」，會發生案子不意外。

警方調查，涉嫌殺害小二十三歲女友的兇嫌呂文達，前天早上十點向警方報案，說女友倒地在公墓路邊沒有呼吸心跳，昨接受警方訊問時，仍全程否認殺人。

請繼續往下閱讀...

呂男供稱，他上月廿九日開車到吉安接女友至玉里家中同住，但女友隔天晚上就喊著要回家，但他不甘願送她離開，因她膽小，才故意開車到大禹公墓的山上，以防她亂跑，深夜十點車子行駛中時兩人吵架，女友跳車、他車輪也掉到水溝內撞壞。

然而警方報案到場，發現林女全身赤裸平躺於現場，已明顯死亡，其頸部有疑似勒痕，身體多處瘀傷挫傷，臀部腿部有疑似輪胎輾壓痕，遺體全裸上方有覆蓋衣物，警懷疑死者生前遭勒頸及毆打凌虐，並遭車輛輾壓，呂男則辯稱林女傷痕都是前夫毆打家暴造成。

警方透露，案情疑點包括呂嫌開車把女友載到大禹公墓時是上月三十日晚上十點，但呂向警方報案是三十一日早上十點，遺體約氣絕數小時，「中間到底發生哪些事情」？警方質問「遺體全裸」，呂卻稱「女友答應他不會跑掉，自己脫衣服躺在地上」，然對女子裸體上的輪胎痕就無法解釋，供詞令辦案人員感覺「亂講一通、邏輯混亂」，且呂嫌車上也驗出多處血跡反應，懷疑事後有清理血跡。

檢方決定將遺體送遺體將送台大化驗、照電腦斷層，並採驗遺體身上可疑跡證化驗以釐清案情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法