    新手爸嫌吵 虐死初生嬰 媽打電動無作為 也判刑

    2026/01/02 05:30 記者許國楨／台中報導
    台中地院分判莊男及莊妻10年、1年6月。（資料照）

    台中市大里區一名二十二歲莊姓新手爸爸，僅因不滿才出生兒子哭鬧，短短二十天內多次動手施暴，而當時媽媽在旁也沒有阻止，夫妻倆甚至還把男嬰獨留租屋處，跑去鄰居家打電動，回來才驚覺男嬰失去心跳急救仍死亡，台中地院近日依傷害致死罪判莊十年，明顯失職不作為莊妻也依過失致死罪判一年六月，可上訴。

    爸判10年 媽判一年半

    經查，莊姓夫妻前年七月租屋同住大里，八月迎來男嬰，莊男卻因不耐孩子哭鬧，短短二十天內多次動手施暴，不僅捏抓雙耳造成開放性傷口，還數度大力左右搖晃、打巴掌，甚至將嬰兒高拋後接住，導致男嬰顱內及視網膜嚴重出血。

    更令人震驚的是，未滿二十歲的莊妻雖在場目睹施暴過程，卻僅口頭勸阻，未報警、未送醫，也未通報社會單位，八月二十五日案發當晚，夫妻見男嬰「睡著」，竟將孩子獨留屋內，兩人跑到鄰居家打電動、聊天，直到隔天凌晨返家，才發現孩子已無呼吸心跳，男嬰送醫後一度恢復生命徵象，但仍因傷勢過重，九月初不治。

    中院法官審酌，莊男施暴行為具高度危險性，且屬情緒宣洩，嚴重侵害幼童生命權，審酌莊男家庭狀況等一切情狀，依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪判他十年。

    莊妻身為母親，負有保護義務卻消極放任，構成保證人過失責任，考量她未滿二十歲即為人母，思慮不及一般成年女性成熟，依過失致死罪判她一年六月，緩刑三年。

