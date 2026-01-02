為領養狗 獨留女嬰在家6小時昏迷不治

高雄一名9月大的女嬰昏迷送往岡山高醫急救仍宣告不治。（資料照）

左臉、左肩及大腿大面積瘀青 下巴疑燙傷 小媽媽及繼父涉施虐

高雄一名年輕母親前天上午上午和丈夫外出領養狗，竟獨留九個月大女兒在家超過六小時，返家時發現女嬰昏迷，送醫搶救仍宣告不治，母親說小朋友可能是溢奶嗆死，但醫生發現女嬰全身多處外傷，懷疑受虐致死，檢察官昨天初步相驗後，將女嬰母親及丈夫依過失致死罪各諭知五萬元交保。

未滿20歲就當媽

再婚夫也僅20歲

檢警指出，上月卅一日跨年夜下午五點多，九個月大的女嬰由母親抱著搭救護車，衝進岡山高醫急診室，母親向醫生說女兒可能喝奶時，被溢奶堵住氣管導致昏迷，醫護人員接手搶救後，女嬰仍不治；但醫護人員發現，女嬰的口腔裡雖有殘奶，但大腿、肩膀有明顯瘀青，懷疑女嬰可能受虐，於是通報警方。

據了解，女嬰的母親年僅廿歲，女嬰及另一個兩歲的小孩都是她跟前夫所生，離婚後又跟廿歲的丈夫在一起；跨年夜上午八點多，母親一早餵飽女嬰後，就趕緊拉著丈夫去領養狗，因臨時找不到人幫忙顧小孩，就獨留女嬰在家超過六小時。

當天下午四點多，母親返家時發現女嬰已無生命跡象，隨即送醫搶救。

社工家訪兩天後出事

由於女嬰被送醫時全身赤裸，僅用一條浴巾包裹，醫護人員發現女嬰左臉、左肩及大腿大面積瘀青，且下巴處疑似還有燙傷痕跡，小媽媽和小丈夫兩人都否認虐嬰，但因疑點太多，警方已派遣鑑識人員前往醫院及租屋處採證，並同步調閱監視器畫面釐清案情。

橋頭地檢署昨天初步相驗，將女嬰母親及丈夫依過失致死罪各諭知五萬元交保，將擇日解剖複驗釐清女嬰死因。

高市社會局表示，這個家庭因母親未滿二十歲生育，列入脆弱家庭關懷，之前無保護案件通報，社工每月關懷，上月二十九日家訪，未發現異常，女童疫苗施打也正常。

