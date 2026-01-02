未發現張文遭霸凌 確認獨自犯案

警方在張文的手推行李箱中發現有4顆煙霧彈被燒毀。（資料照，記者王冠仁翻攝）

造成四死十一傷的北捷連續殺人事件，台北市警局專案組完成初步偵查報告。警方經地毯式清查兇嫌張文自大學至案發前的人際網絡，並未發現曾受「霸凌」情事。警方研判，張文的「家庭因素」及「自我期許壓力過高卻無法達到」，導致心態扭曲，最終走向全面自我毀滅。

高知識水平家庭 自我期許過高

警方表示，專案小組全面性調查期間，張文的哥哥曾於台北車站留言牆寫卡片向受害者家屬致歉，但言詞中隱晦指向「校園霸凌」與「軍中霸凌」，警方因此針對張文曾就讀的虎尾科技大學、服役的空軍無線電通訊中隊，以及任職的保全公司深入訪查。

大學時期與同學相處和諧

警方表示，據大學師生及親近的同學都表示，對方在學期間個性平和、與同學相處和諧。他們聽聞張文犯案均感震驚與不解。

主動通報酒駕遭軍方汰除

警方訪查軍中服役單位時意外得知，志願役的張文曾多次詢問「如何在不受重大處分下被汰除」。最終他以「酒駕」並主動通報的方式作汰除，賠償數萬元給國防部才如願退役。

任保全無異狀 離職還回去支援

至於職場方面，前保全公司的主管指出，張文工作期間表現正常，職務性質與同事互動不多，且他還離職過，後被請回任支援。但張文仍在任職滿一年後離職，數月後，公司還再嘗試邀他回任。

此外，警方也發現張文的家庭是高知識水平，父親是工程師，母親傳產會計師，哥哥也是工程師。但張文與哥哥感情並不睦，甚至長達五年的時間未曾聯絡，等於張文哥哥事後許多的發文「實屬自我臆測」。

警方綜合研判，張文無遭受霸凌的具體事證。人生轉折點，可能源自於「自我認知成就未達預期」。在心態長期受挫下，張文逐漸自我封閉，最終選擇以極端方式進行毀滅性犯罪。全案目前已排除外力唆使因素，偵查告一段落。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925（依舊愛我）

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

