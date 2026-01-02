北捷連續殺人初步偵查報告》張文作案4環扣 身無分文走向毀滅之路

台北市警專案組初步偵查報告指出，張文是獨自犯案，誠品南西店六樓是他預訂的「最終站」。（資料照，記者王冠仁翻攝）

張文北捷隨機連續殺人事件，台北市警專案組初步偵查報告指出「四大行動步驟」，一、租屋處的所有公私物品全部縱火焚毀，顯示「已無回頭路」，二、在台北車站內意圖以汽油彈、煙霧彈製造驚恐和傷亡，三、決定在北捷中山站外隨機殺人，四、誠品南西店六樓是他的「最終站」。

存摺剩39元 等於最後期限

警方表示，張文選擇在上月十九日作案，警方研判他租下犯案時入住的賓館後，全身只剩三十九元，等於是宣告已是他的最後期限。所以他將花費十多萬餘元的筆電等電子產品、連洗衣機也縱火焚毀。完全將自己生活過的痕跡抹除。

請繼續往下閱讀...

3處縱火 只為消耗警力

接著，他在中山區長安東路、林森北路一帶地點縱火，意圖吸引他所選定「犯案區域內」的警消，前往灌救和維持秩序，藉以消耗警消力量，疲於奔命。隨後，他才以推車載著大量汽油彈、煙霧彈、刀械，徒步前往北車M區出口地下通道，丟擲汽油彈、煙霧彈。

余男挺身中刀 打壞計畫

警方根據蒐證，張文在北車內戴著防毒面罩緩步前行，曾有數十名男女旅客擦身而過，他沒有動刀和揮舞的動作，顯示沒有殺人的念頭，原本應是想利用濃煙和火勢造成驚恐和大量傷亡。余男中刀對他而言是個「意外」。

北捷中山站外 才是標的

警方表示，張文到誠品南西店前後，改手持利刀，正式展開他的隨機殺戮。先一刀揮向騎車經過的蕭男，接著在誠品內再殺害王姓雇員，全程共計造成二死六傷，均是朝肩、頸部略向上揮的刀傷，意欲致人於死。

若想脫逃 誠品內可脫身

同時，警方回溯張文在誠品南西店內的路線和墜樓地點，若張想脫逃，可逕自從四樓安全梯潛藏，而非堅持走到六樓頂層。尤其當下他身後無人追趕，即使後來追蹤而至的警方，也有約五十秒的差距。但他卻脫下防護衣物，整齊放在地下，轉身墜樓。

此外，警方勘查張文墜下的拋物線，顯示他曾有「動能」，亦即有快步或跑步，所以身體撞擊地面呈現大面積傷勢，與攀爬失足墜落的拋物線短和傷勢在下半身明顯不符。

墜下呈拋物線 不像失足

而在警方破解張文的雲端資料，他的計劃幾乎是「完全執行」，但也僅止於到誠品南西店這一段落。警方根據種種跡證，確信張文選定此處作為他人生中的最後一站。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925（依舊愛我）

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

表格

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法