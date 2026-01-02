為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    國民法官審判 近半聲請不參與

    2026/01/02 05:30 記者陳彩玲／台北報導
    近3年，全台各地方法院共受理近500起國民法官案件。（資料照）

    裁定標準不一 司法院將修法訂適用基準

    國民參與審判制度成效評估委員會統計，三年來全台各地方法院共受理近五百起國民法官案件，有二三三件聲請不行國民參與審判，其中一五六件獲准，佔比約卅二％，經分析發現，國民法官法第六條不行國民法官參審的寬嚴不一，已要求司法院聽取職業法官意見。對此，刑事廳訂於一月廿九日，邀集各地方法院的法官代表開會、研議修法，讓國官案件回歸適用標準。

    各地法院引用條款解讀有異

    成效評估委員會指出，各地方法院主要都是依據國民法官法第六條第一項第三款「案件情節繁雜或需高度專業知識，非經長久時日顯難完成審判」、第四款「被告為有罪陳述，且量刑爭點低」，以及第五款「其他有事實足認行國民參與審判顯不適當」等事由，裁定不行國民參與審判。

    其中第五款規定，實務上的運用最多元，可區分為五種常見類型，包括被害人家屬利益重視型，基於保護被害人家屬身心狀態與家庭隱私；被告利益重視型，考量被告教育程度低落、不識字、年事已高或罹患重大疾病；需通譯型，恐影響審理效率；少年共犯證人型；或法院未提及有何特殊利益。

    不過，成效評估委員會對照立法說明後，認為第五款原本僅舉例於性侵害案件中被害人明確表示不願參與，或涉及國防機密等類，方得不行國民參與審判，立法意旨則在於補充其他條款未能涵蓋的極端個案，若把已在其他款次審酌過的理由，反覆援引至第五款，恐導致適用過於寬鬆。

    研究人員進一步彙整近年各地法院的裁定書，發現第五款在適用上明顯有落差，較寬鬆的法院，僅以隱私或壓力為由，裁定不宜行國民參與審判；較嚴格的法院則回歸立法意旨，認為即便有少年共犯，可透過隔離、變聲等科技設備兼顧權益，未排除國民參與。

    成效評估委員會認為，國民法官法第六條適用標準尚未達成穩定共識，應廣泛蒐集第一線職業法官意見，並召開審、檢、辯及學界專家諮詢會議，在施行細則中增訂具體適用基準，避免裁量過度分歧。對此，司法院刑事廳表示，已訂於一月廿九日，邀集各法院代表開會討論。

