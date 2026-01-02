二審翻盤去年僅1件 國民法官判決 2成半一審定江山

國民法官制上路滿3年，去年上訴維持率破9成。（資料照）

國民法官參審制度上路滿三年，國民參與審判制度成效評估委員會統整二〇二四年審結案件，發現上訴維持率高達九六．八％，代表二審職業法官幾乎維持一審判決，翻盤機率低，也意味著國民法官判決品質高，說服力與準確性均受到二審法官尊重。

去年國民法官專庭年共審結六十三案，其中四十七件提起上訴，折服率（當事人對判決未提起上訴或撤回上訴的案件比例）為廿五．四％。國民參與審判制度成效評估委員會分析，有四類案件的判決折服率高於平均值，包括傷害直系血親尊親屬致死、殺害直系血親尊親屬、不能安全駕駛動力交通工具致死、加重不能安全駕駛動力交通工具致死等罪；至於最多被告上訴的案件類型為殺人罪，達十七件。

據統計，二審法院已審理終結的國審上訴案件合計卅一件，其中廿九件經法院以無理由駁回，二件遭撤銷由高院自為判決，但有一件的結果、認定事實與原審相同，只是進入調解程序，因此不列為撤銷件數，故撤銷原判僅有一件，整體上訴維持率為九六．八％。

專家學者指出，在國民法官法第九十五條規範下，一審屬事實的初審，由法官與國民法官共同認定事實及適用的法律，二審是「事後審」，不重審事實，除非原審有明顯偏誤或違誤，才能撤銷改判，操作與一般刑事案件不同；從上訴維持率可知，多數國民法官案件判決品質高，獲二審法官尊重。

