國民法官新制上路 納10年以上之罪

國民法官參審新舊制比較

少年、毒品案不納入參審

「國民法官法」擴大審理新制上路，即日起除少年、毒品案件以外的最輕本刑十年以上有期徒刑之罪，一審均由國民參與審判。司法院統計，將新增九十二條罪名符合審理範圍，且因應適用案件擴大，今年備選國民法官複選名冊，將調增為十二萬六二一三人，民眾中籤機率升高，另為充實審理量能，全台增加九個國民法官專庭。

備選國民法官增至12萬人

國民法官法第二階段新增九十二條適用罪名，包括貪污治罪條例第四條、投敵、殺人未遂、強制性交猥褻致重傷等罪，司法院評估，全國各地方法院將新增二一七起案件數，若加上現行第一階段案件量，預估今年全國國民法官案量將達四四九件，因此備選國民法官複選名冊總人數也跟著調整增加。

新增9個國民法官專庭

因應案件量增多，司法院調整審判量能，新增九個國民法官專庭，目前全國各地方法院共設有六十一庭。

刑事廳指出，未來將視實際收案狀況，持續滾動式調整專庭配置與事務分配，確保審判品質與審理效率。

制度配套上，司法院持續強化專業知能與行政流程，針對複雜困難及貪污案件，進行專案研究，並透過教育訓練提升法官、書記官及相關人員的專業能力，編制「法院辦理國民法官行政業務手冊」，統一作業標準，另持續蒐集審、檢、辯及國民法官意見回饋，精進制度運作。

經費方面，包括，通知費用、國民法官及備位國民法官日費、旅費與照料費、制度推廣經費及教育訓練費用等。司法院表示，其中以國民法官等人的日、旅費占比最高，平均每案約需廿八萬元，將持續蒐集近三年數據，估算案件審理成本，滾動式調整。

至於檢察機關方面，法務部高層指出，已請各地檢署注意，凡偵辦適用國民法官法的案件，如貪污治罪條例第四條、殺人未遂等重罪，須特別注意蒐證方式，確保在開示卷證時，能讓國民法官清楚理解案情，並偕同司法警察機關，定期召開研析會議，強化偵訴銜接。

國民法官法新制上路，即日起除少年、毒品案件外，最輕本刑10年以上有期徒刑之罪，一審均由國民參與審判。（資料照）

