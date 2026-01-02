任公司負責人 成「提款肉票」 詐團人頭聽指示提款 判刑2年

蕭姓男子被詐團抓去擔任環保清潔公司的「人頭負責人」，遭控制、毆打逃不掉，還被法院判刑2年。（資料照）

彰化縣廿九歲蕭姓男子被詐團抓去擔任環保清潔公司的「人頭負責人」，公司取得五個銀行帳號，被害人把贓款匯到其帳戶，蕭男也淪為「肉票」，因為要臨櫃提領巨款，都得由他出面。被詐團控制的蕭男一度想落跑，仍被抓回來，落得被軟禁、毆打的處境，直到去年四月到銀行臨櫃提領，因行員起疑，報警逮捕，彰化地院審理後，判蕭男二年徒刑。

取得5個帳號 遭控制押著領錢

判決書指出，蕭男在詐團收水手田男（通緝中）、徐男（另案審理）指示下，前年二月間在桃園成立環保公司，取得公司登記及五個銀行帳戶。

同年三月，被害人盧男匯入二百萬元，蕭男從此便成「提款肉票」，他被田、徐兩人帶到桃園市某汽車美容場「看管」。才一天的時間，其帳戶經詐團其它車手提領剩一七九萬。田、徐兩人見金額龐大，領錢要趁早，便押蕭男到銀行臨櫃提領，惟提領金額過大，行員起疑報警，三人鳥獸散；蕭男躲到台南友人住處，當晚就被田男、徐男找到，遭到毆打、嗆聲、恐嚇，蕭被帶回桃園，關進中壢區某旅館，沒收其手機、反鎖房門，並派人看守，形同軟禁。隔天再押他到員林某銀行臨櫃提領，這次又因行員起疑，警方到場後逮捕蕭男。

落跑被抓回軟禁 臨櫃提款被捕

法院表示，蕭男雖自稱「聽人指示辦事」，但明知帳戶將供詐騙使用，仍甘願配合，甚至被軟禁脅迫後仍未報警，足見其對法秩序的漠視，因此判處二年徒刑。

