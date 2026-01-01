雲林台19線單車、機車騎士雙亡／大貨車、砂石車 輾男女肇逃

台19線元長路段昨發生兩死車禍，警方已將肇逃林男拘提到案。（警方提供）

台十九線雲林元長路段，前日清晨發生肇逃事故，一名腳踏車男騎士與一名機車女當場慘死，警方調閱監視器追查發現，駕駛大貨車的林男行經該路段時，疑未注意前方已倒臥路面的女騎士而將她輾過，肇逃後被警方拘提到案，男騎士也疑遭一輛砂石車輾過，警方已掌握車牌號碼追緝中。雲林地檢署表示，將朝過失致死及肇事逃逸等罪嫌偵辦。

前天凌晨五點四十五分左右，警消獲報，指台十九線元長段有機車、腳踏車與不明車輛擦撞，兩名騎士當場死亡，但未發現肇事車輛，警方到場後發現，六十五歲腳踏車騎士李男疑遭猛烈撞擊，人倒臥在中線車道，且與腳踏車差距約卅公尺，車尾損毀，頭部及身體遭輾壓血肉模糊；四十七歲機車騎士李女與機車倒臥外側車道，車頭有擦撞痕跡，同樣明顯死亡。

警方掌握肇事者身分後，在虎尾將肇事的六十五歲林男拘提到案，檢警查出，林男為臨時工司機，駕駛貨車前往農田載運作物，經過案發路段，疑未注意車前倒臥的兩名騎士，駕駛在外線車道朝李女下半身輾過；至於中線車道的李男，目前初步查出疑遭未注意的砂石車輾壓，警方已掌握車牌號碼，進一步追緝中。

檢方表示，林男無肇事逃逸紀錄，將依過失致死及肇事逃逸等罪嫌偵辦，另林男撞擊死者前，兩名騎士已倒臥，是否先相撞還有待進一步釐清。

