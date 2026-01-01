為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    雲林台19線單車、機車騎士雙亡／大貨車、砂石車 輾男女肇逃

    2026/01/01 05:30 記者李文德／雲林報導
    台19線元長路段昨發生兩死車禍，警方已將肇逃林男拘提到案。（警方提供）

    台19線元長路段昨發生兩死車禍，警方已將肇逃林男拘提到案。（警方提供）

    台十九線雲林元長路段，前日清晨發生肇逃事故，一名腳踏車男騎士與一名機車女當場慘死，警方調閱監視器追查發現，駕駛大貨車的林男行經該路段時，疑未注意前方已倒臥路面的女騎士而將她輾過，肇逃後被警方拘提到案，男騎士也疑遭一輛砂石車輾過，警方已掌握車牌號碼追緝中。雲林地檢署表示，將朝過失致死及肇事逃逸等罪嫌偵辦。

    前天凌晨五點四十五分左右，警消獲報，指台十九線元長段有機車、腳踏車與不明車輛擦撞，兩名騎士當場死亡，但未發現肇事車輛，警方到場後發現，六十五歲腳踏車騎士李男疑遭猛烈撞擊，人倒臥在中線車道，且與腳踏車差距約卅公尺，車尾損毀，頭部及身體遭輾壓血肉模糊；四十七歲機車騎士李女與機車倒臥外側車道，車頭有擦撞痕跡，同樣明顯死亡。

    警方掌握肇事者身分後，在虎尾將肇事的六十五歲林男拘提到案，檢警查出，林男為臨時工司機，駕駛貨車前往農田載運作物，經過案發路段，疑未注意車前倒臥的兩名騎士，駕駛在外線車道朝李女下半身輾過；至於中線車道的李男，目前初步查出疑遭未注意的砂石車輾壓，警方已掌握車牌號碼，進一步追緝中。

    檢方表示，林男無肇事逃逸紀錄，將依過失致死及肇事逃逸等罪嫌偵辦，另林男撞擊死者前，兩名騎士已倒臥，是否先相撞還有待進一步釐清。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播