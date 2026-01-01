黑心仲介組黑工團 年撈500萬被逮

移民署逮捕在鄭嫌底下打黑工的大批泰籍人士。 （記者王冠仁翻攝）

以鄭姓男子為首的人力仲介公司，過去曾因仲介外籍人士非法打黑工，被台中市勞工局開罰六十萬元；他不知悔改，反而繼續在台中仲介外籍黑工，還把自己名下房子當作黑工宿舍，更利用廂型車於凌晨時刻開上高速公路狂飆，超載黑工到工作地點來躲避追查。他每天從每名黑工身上抽取四百元仲介費，一年大賺五百萬元的黑心錢。

移民署循線逮到鄭，將他依違反就業服務法移送並遭檢方起訴，他因「非法雇主」的身分，近期被台中地方法院判有期徒刑四個月，他同時涉及「非法仲介」，也遭開罰四十萬元。至於跟他「結盟」的多名台籍工地幹部，先後被勞動機關依法開罰。

移民署台北市專勤隊在二〇二四年八月接獲線報，指出台中市某民宅疑似被拿來當作容留非法外籍黑工的場所，該處每天都有人開車載黑工外出工作。專勤隊分析車輛出現的時間與動線，佈線跟監、以車追人，查出該集團幕後主嫌是鄭男。

專勤隊還查出，鄭為規避查緝，將自己名下的房子當作黑工宿舍、集中管理，還刻意挑選深夜或凌晨人車稀少時，利用廂型車載黑工並開上高速公路高速行駛去工作地點；為求派工便利，他的廂型車經常超載十餘名黑工，不僅無視交通法規，更是罔顧人命。

經蒐證完備，專勤隊某次趁鄭於凌晨駕車要載黑工外出工作時，半途攔截，在車內查獲十三名外籍人士，隨後再到黑工宿舍查獲廿四名外籍人士，並逮到協助管理、提供餐點、幫忙載送的五名同夥。

據悉，這卅七名外籍人士，都是逾期停留的泰國人，他們被鄭派往日薪較高的工地打工。每名黑工每天可賺兩千元，他從中抽取四百元，一年來初估賺取五百萬元黑心錢。

移民署強調，將持續掃蕩不法，深入追查幕後非法雇主及仲介，加強溯源與重點打擊非法仲介集團，以維護國人及在台合法移工的工作權益。

