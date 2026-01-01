假投資詐房產》前銀行員勾結詐團 詐9人8千萬

涉嫌販售門號的謝男（中）被移送檢方偵辦。 （記者邱俊福翻攝）

曾在銀行擔任放貸人員的男子吳金洺，結合地政士、金主組成的不動產貸款仲介犯罪集團，涉與假投資詐騙集團合作，被害人存款被騙光後，吳男等人接手，協助將被害人房地產抵押後榨乾全部資產，刑事警察局偵九大隊第三隊去年初至年底，陸續逮捕吳等廿四人法辦，初步清查至少有九人受害、財損逾八千萬元。

警逮24人 首波18人起訴

警方調查，卅八歲吳男，前年中旬開始，聯手從事民間借貸的卅七歲張男，跟隱身海外的假投資詐騙集團機房合作，結合林姓地政士，並找太陽聯盟陳姓成員等金主共組犯罪集團。

犯案手法為先由詐團機房成員以涉及刑事案件及資產須交付保管等話術，誆騙被害人交付名下金融卡及銀行帳戶，再由車手至指定地點提款，待被害人帳戶遭車手提領一空後，機房成員便慫恿被害人以房產抵押貸款加碼投資，再透過該集團協助被害人辦理房產抵押取得貸款，並從中收取高額服務費、仲介費、代書費及利息等費用約三成後，被害人再將剩餘貸款交付詐團車手。

行騙過程中，為順利取得款項，避免金融人員關懷起疑，該集團的貸款仲介成員，甚至還會陪同被害人到金融機構臨櫃提款，誆騙金融人員並非詐騙，而是單純的借貸，只要被害人取得貸款款項，立即收取約三成的仲介等費用。

警方接獲被害人報案後，去年初開始至上月陸續逮捕吳、張、蔡、許等貸款仲介，陳姓金主、林姓地政士與涉嫌販售門號的謝男、車手等共廿四人到案；其中，查緝廿五歲謝男時，意外查獲他涉及販毒，查扣贓款三四一萬多元與大麻捲菸七十支等贓證物。警詢後，分依組織犯罪、詐欺、洗錢與毒品罪嫌移送檢方偵辦，而首波到案的吳等十八人檢方已於去年五月依法起訴。

