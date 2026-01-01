八仙案 重塑場安責任 助家屬獲賠關鍵

八仙塵爆案纏訟十年，受害者家屬的求償之路走得極其漫長。（資料照）

八仙塵爆案纏訟十年，受害者家屬的求償之路走得極其漫長。早期法律攻防焦點始終圍繞於僅提供場地的八仙公司，是否須為承租業者呂忠吉的過失負責；而過去部分判決曾認為八仙僅是出租場地，無須承擔責任，導致求償一度陷入困局。

回顧本案，活動負責人呂忠吉租借八仙樂園的泳池舉辦派對，期間，舞台區噴灑出高濃度的彩色粉塵，卻因為現場高溫燈具或人為火源觸發爆燃。在封閉的泳池場域中，大量粉塵遇火引發強烈火焰衝擊，導致現場群眾因閃避不及，皮膚大面積燒燙傷，釀十五死、四九九輕重傷的重大事故。

請繼續往下閱讀...

呂忠吉出獄 財產有限難賠償

調查發現，主辦單位未依規定向主管機關申請，現場也缺乏完善的防火防爆規劃、人流控管機制及緊急救護通道，導致救援過程極度困難。活動負責人呂忠吉遭到起訴，刑事部分，士林地方法院依業務過失致死罪判處四年十月徒刑，高等法院二審改判最高刑度五年，併科罰金九萬元，全案經最高法院駁回上訴定讞。

呂忠吉已於兩年前服刑期滿出獄，但在其服刑及出獄後，因名下財產有限，對於受害者幾乎未有實質賠償。除了呂男，場地出租方「八仙育樂公司」也備受爭議；八仙公司過去多次主張僅是出租場地，無須承擔管理過失責任，導致民事訴訟陷入長達十年的僵局。

直至去年，最高法院作出指標性判決，認定場地提供者對場域安全負有確保責任，此舉明確認定八仙公司的賠償義務，不僅重塑台灣對於大型活動場地出租方的法律規範，也成為十年後家屬終獲賠償撥付的關鍵起點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法