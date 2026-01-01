花蓮裸女棄屍公墓 大22歲男友被逮

花蓮縣男子呂文達涉嫌殺害女友遭警方逮捕，凶嫌車輛前後保險桿發現有撞擊毀損並有血跡，警方封鎖現場調查。 （民眾提供）

扯破衣衫 疑遭勒頸 車輛輾壓

花蓮縣玉里大禹公墓驚傳出有年輕女子疑似遭殺害棄屍案件，林姓女子全身赤裸陳屍公墓樹林間，身上有多處傷痕，脖子處還有疑似勒痕，腿部有疑似輪胎輾壓痕；警方懷疑死者生前遭勒頸及毆打凌虐，並遭車輛輾壓，認為林女的五十歲男友呂文達涉有重嫌，昨把呂男帶回警局，進一步釐清案情。

呂男稱兩人吵架女跳車 傷痕是前夫毆打

據了解，有吸毒習慣的呂文達去年十月認識才廿八歲的林姓女子，呂男上月廿九日開車從吉安把林女接到玉里住處，隔天兩人吵架，呂男竟故意開車載林女到玉里大禹公墓，讓膽小的林女不敢亂跑，兩人又在車上大吵。呂男昨早自行跟警方報案，說女友倒地沒有呼吸心跳，但對案發過程閃爍其詞，否認殺人及毆打，推稱兩人吵架林女自行跳車，身上傷勢是林女的前夫毆打造成，堅持要有律師到場後才願意進行偵訊，警方今天將進一步釐清案情。

警方到場鑑識後，發現林女全身赤裸平躺於現場，已明顯死亡，其頸部有疑似勒痕，身體多處瘀傷挫傷，腿部有疑似輪胎輾壓痕。林女的衣衫被拉扯破損，覆蓋在遺體上面，目前懷疑死者生前遭勒頸及毆打凌虐，並遭車輛輾壓，但相關跡證仍待送驗確認。

凶嫌車輛有血跡撞擊毀損 家中有血滴

警方在凶嫌車輛前後保險桿發現有撞擊毀損並有血跡，呂姓男子家中房內也有發現血滴，也在呂男身上查獲毒品殘渣袋。

玉里警分局指出，昨天上午十一時許接獲報案，稱玉里鎮大禹里山區公墓發現一名女子倒臥地面，已無生命跡象，經查死者為林姓女子，呂男也在現場。警方隨即成立專案小組，調閱周邊及沿線監視器畫面，並報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦，當場將呂男依現行犯逮捕，相關案情仍持續釐清中。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

