防詐條例三讀》最重囚12年 祭禁奢 騙老幼加重刑責

立法院副院長江啟臣敲下議事槌，三讀通過詐欺犯罪危害防制條例部分條文修正草案。（記者劉信德攝）

立法院院會昨三讀通過「詐欺犯罪危害防制條例修正案」，嚴懲高額詐欺犯罪、提高詐騙刑責、增訂「禁奢條款」；利用未滿十八歲、滿八十歲或非本國籍人士犯罪或與之共同實施犯罪，也加重其刑二分之一；詐欺犯罪行為人在犯罪後自首，且從自首起六個月內，支付與被害人達成調解的全部金額，得減輕或免除其刑。

三讀條文針對高額詐欺犯罪提高法定刑責，下修高額詐欺的門檻金額，詐欺犯罪造成被害人的財損由新台幣五百萬元調降至一百萬元，即詐騙達一百萬元即處三年以上、十年以下徒刑，最高可併科三千萬元罰金；被害人財損達一千萬元以上者，處五年以上、十二年以下有期徒刑，最高可併科三億元罰金；詐騙一億元以上，提高法定刑至七年以上有期徒刑，得併科最高五億元罰金。

請繼續往下閱讀...

三讀條文也增訂，教唆、幫助或利用未滿十八歲、滿八十歲或非本國籍人士犯罪或與之共同實施犯罪者，加重其刑二分之一。

在被害者損害賠償方面，三讀條文明定，詐騙被告自首、或首次自白之日六個月內，支付被害人財損金額或達成調（和）解的全部金額，才能獲法院裁量是否減免刑責的寬典；同時，三讀條文增訂「禁奢條款」，詐騙被告若在賠償被害人全部所受損害，或支付調解金、和解金全額前，有逾越一般人通常生活程度的豪奢、浪費行為，將作為法院量刑輕重的標準。

在防詐措施部分，三讀條文增訂，司法檢察機關因調查詐欺犯罪，得主動通知金融機構或提供虛擬資產服務事業，將疑似涉及詐欺犯罪的存款帳戶、電子支付帳戶、信用卡或虛擬資產帳號列為警示，並暫停全部交易功能。院會亦通過附帶決議，要求數發部持續督導網路廣告平台業者，參考國際作法加強揭露義務，建議業者設在地客服，協同防詐。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法