    社會

    台中新光三越氣爆5死 起訴13人

    2025/12/31 05:30 記者陳建志、蘇金鳳／台中報導
    台中新光三越中港店今年2月發生氣爆案，釀5死38傷，中檢昨起訴13人。 （民眾提供）

    台中新光三越中港店今年2月發生氣爆案，釀5死38傷，中檢昨起訴13人。 （民眾提供）

    中檢︰安全審查機制全面失靈 造成慘劇

    台中新光三越中港店今年二月發生震驚全國的氣爆案，釀成五死卅八傷慘劇，台中地檢署歷經十個多月的偵辦，昨天偵查終結，檢方強調中港店施作改裝工程時，未依法申請室內裝修許可，亦未提報施工中消防防護計畫即進場施工，施工前又未確實關閉十二樓瓦斯總開關，「安全審查機制全面失靈」，一連串錯誤造成此次慘劇，將新光三越總公司、總公司滑姓副理、中港店許姓店長等十三人（含法人）依過失致死、職業安全衛生法等罪嫌提起公訴。

    台中地檢署在傳訊八十九人次被告及證人，並調閱行政簽稿、施工圖樣、瓦斯管線等資料調查發現，新光三越為達成「營運需求」，未經中市府都發局通過室內裝修許可，亦未提報施工中消防防護計畫，今年二月九日就命施工廠商進場施工。

    檢方並發現，一連串錯誤，導致此次的慘劇發生，包括現場未確實確認瓦斯已完全阻斷，僅關閉部分分歧開關，卻未關閉十二樓二處瓦斯總開關，造成李姓司機操作怪手扯壞天花板瓦斯管後，因瓦斯總開關未關閉，造成瓦斯外洩，在現場瓦斯漏氣檢知器被拆除，無瓦斯監測設備下，沒有察覺瓦斯持續外洩，最終因黃姓水電工操作電動電纜剪產生火花引爆瓦斯導致氣爆。因此將新光三越總公司、總公司店舖開發部滑姓副理、吳姓課員、新光三越中港店許姓店長，還有拆除包商王姓負責人、李姓怪手司機等十三人，依過失致死、過失傷害、職業安全衛生法等罪嫌起訴。

    中檢強調，新光三越總公司為全國性大型企業，理應以最高標準落實公共安全及施工管理，然本案自始即未依法申請許可、提報消防防護計畫，並規避應有的監督責任，致安全審查機制全面失靈，建請法院量處適當之刑。

    新光三越再致歉︰尊重檢方起訴

    新光三越對於發生此事昨再次表達歉意，針對檢方起訴，表達尊重與重視立場，並將徵詢法律團隊意見後，秉持審慎態度，全力配合後續必要的司法程序。

