温百萬交保無監控 防逃破功苗院挨轟

苗栗三灣前鄉長温志強疑棄保潛逃，搭機飛往香港。（資料照）

苗院︰將汲取經驗 精進防逃作為

無黨籍前苗栗縣三灣鄉長温志強疑棄保潛逃事件，引發譁然。當中，一審苗栗地方法院於收案後，裁定讓温交保、僅限制住居，未限制出境，於做出重罪判決後，也未對檢方提出實施科技監控之建議，做出處分，被指難辭其咎。曾參與温案的偵查幹員表示，當時花費兩年時間，蒐證完備發動搜索拘提，「如今人跑了！」嘆當初付出的心力，付諸流水。

幹員指出，因温所涉為貪污重罪且案件繁多，檢方為避免勾串、逃亡，於偵查期間都羈押在所，但當檢方偵結起訴後，全案移審到苗栗地院，法官隨即就裁定讓温以一百萬元交保放人，僅限制住居，形同讓温可以趴趴走。

請繼續往下閱讀...

幹員說，尤其當一審法官已對温做出重罪判決，人性總是趨吉避凶，得知被判重刑，相信都會設法逃避，連檢方都建議施以科技監控措施，避免脫逃，苗栗地院竟也未做出處分，更讓人傻眼。

苗栗地院回應表示，此審理期間，被告温志強無任何逃避司法程序之異狀，檢察官亦未曾主張另對温限制出境出海、科技設備監控等其他強制處分。且審酌温已坦承大部分起訴事實，態度尚屬配合等情狀，具保一百萬元及限制住居之處分，應足以擔保後續審判及執行，故未再為進一步之強制處分。

苗院指出，八月十九日就温志強部分宣示判決，檢察官與温均提上訴，檢察官於十月十三日提出「上訴補充理由書」，内容敘及「聲請命被告温志強接受通科技設備監控」等語，事涉合議庭審判心證，苗院宜予尊重。

苗院強調，如能在不過度侵害人權之情況下，對已具保、限制住居之被告再輔以限制出境出海、科技設備監控等強制處分，仍有助於降低逃亡之可能性，將汲取經驗，於日後審理類似案件時精進相關作為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法