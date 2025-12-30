昔職棒簽賭首腦「雨刷」洗錢225億 起訴求刑10年

檢警到「雨刷」蔡政宜夫妻的豪宅，搜出多達85個名牌包。（記者許麗娟攝）

曾涉入職棒假球弊案遭判刑入獄、綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜，又涉二二五億元跨境錢案遭拘提羈押，橋頭地檢署偵結起訴蔡政宜等五嫌，通緝包括中國籍妻子唐斯蓉等七嫌，並對蔡具體求處十年重刑，今天移審橋頭地方法院。

馬、越等地成立據點 跨國洗錢

蔡政宜因職棒假球簽賭案出監後當選嘉義縣議員，集團成員設立多處機房從二〇二〇年起從事跨國洗錢，檢警今年五月搜索洗錢機房，拘提蕭姓、李姓等幹部聲押獲准，檢方進一步掌握蔡政宜幕後操控犯罪，八月卅一日在桃園機場將他拘提到案。

檢警到蔡的嘉義、高雄亞灣豪宅、以及三民區等住所搜索，查扣精品包、名表、珠寶、及其名下不動產及現金價值一億七千餘萬元；蔡政宜經檢察官訊問後聲請羈押禁見獲准。

嘉縣議員蔡政宜 獲利近兩億元

檢方查出，蔡政宜透過中國籍妻子唐斯蓉指揮洗錢集團成員，在馬來西亞、越南等地成立據點，於水房操作洗錢，依賭博網站後台系統「自動化腳本」，處理賭客出金、入金金流，從二〇二〇年起已協助賭博網站洗錢約二二五億四千多萬元，從中獲利約為一億九千多萬元。

檢方指出，蔡政宜到案後，一再推諉涉案，辯稱對於洗錢集團全不知情，犯後態度不佳，且考量他曾犯職棒簽賭案被判刑定讞，昨天依組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪起訴蔡政宜等五人，對蔡具體求刑十年。

