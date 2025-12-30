勾結業者 台中清潔隊收賄282萬24人起訴

台中市環保局北屯9清潔隊員向業者收取費用私運廢棄物，台中地檢署依貪污等罪嫌起訴24人。 （記者陳建志翻攝）

台中市環保局北屯區清潔隊員張裕騰等九人，明知不得私自接受非法廢棄物代收業者委託清除、處理廢棄物，但從二〇二一年起三年間，竟與黃姓等十四名業者勾結，開小貨車到業者經營處所非法清運廢棄物，再由垃圾車對接清運，共獲利二八二萬餘元賄款，台中地檢署經兩波搜索約談，羈押張男等三人，昨天偵結，依貪污、廢棄物清理法等罪嫌，起訴張男和黃姓業者共廿四人。

中檢查出，北屯區清潔隊員張裕騰，從二〇二一年到二〇二四年八月間，勾結黃姓等十四名經營薑母鴨、檳榔攤、鐵板燒、麻辣火鍋、美髮店等業者，指派聘僱的張姓男子（卅九歲），還有陳姓清潔隊員駕駛小貨車至業者處所載運廢棄物，再開到大台中環保市場等地點，與清潔隊的垃圾車對接清運，三年多共向業者收取二八二萬餘元的賄款。

台中地檢署偵辦後，將張裕騰等九名清潔隊員和受雇的張姓男子，依貪污罪之收受賄賂、對主管事務圖利、廢棄物清理法等罪嫌起訴；黃姓等十四名業者，也依貪污罪之交付賄賂、廢棄物清理法等罪嫌起訴。

環保局︰起訴隊員將議處或解僱

市府環保局表示，主嫌張裕騰去年五月已解僱，其餘遭起訴隊員，將在收到相關起訴書後，從嚴議處或解僱。

