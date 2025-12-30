2寶爸賣帳戶助詐567萬 判1年 再賠250萬

辜姓男子提供銀行帳戶由詐騙集團使用，導致9名被害人合計遭詐567萬。被判刑1年、併科罰金12萬元，另須賠償250萬元。（資料照）

彰化縣辜姓男子是育有兩名子女的二寶單親爸，打零工維生的他缺錢，鋌而走險把名下多個銀行帳戶交給詐騙集團，導致九名詐欺被害人匯款達五六七萬多元，這些錢很快被領光，彰化地方法院審理時，辜男雖坦承犯行，卻兩手一攤說無力賠償，法官依違反洗錢防制法判刑一年，併科罰金十二萬元；民事部分已有二名被害人求償，法院再判他應賠償二五〇萬元。

判決書指出，辜男（卅二歲）於二〇二二年底，將自己的台幣、外幣帳戶與網路銀行帳號、密碼等資料，交給詐騙集團成員使用，這個詐騙集團在臉書刊登投資廣告，佯稱可透過「卡內基總部股票」代客投資操作股票，保證獲利極高，誘騙被害人依指示匯款。

葉姓被害人誤信詐欺話術，將二〇〇萬元匯入辜男的帳戶，款項隨即遭詐騙集團轉走，檢警清查發現，共有九名被害人匯款到辜男帳戶，總金額達五六七萬多元。

刑事部分，彰化地院認為辜男雖坦承犯行，但未與被害人和解，沒有賠償損失，判處辜男一年徒刑，併科十二萬元罰金；民事部分，葉姓與蔡姓兩名被害人共求償二五〇萬元。

辜男辯稱，離婚後獨自撫養兩名子女，平日打零工收入不穩，經濟狀況不佳，他無力一次賠償這些錢；彰化地院則認為，辜男明知提供帳戶可能被用於詐騙與洗錢，仍將帳戶交付他人使用，其行為與被害人損失有相當因果關係，判決辜男應賠償二名被害人各二〇〇萬元、五十萬元，可上訴。

