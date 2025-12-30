太陽聯盟洗錢61.7億 起訴14人首腦求刑10年

被害人被誘騙至虛幣實體店投資。（記者徐聖倫翻攝）

太陽聯盟分子邹德鈞以其開設的「艾斯恩貿易有限公司」等為掩護，成立水房據點，替詐團及博弈集團洗錢，將不法所得購買泰達幣洗往海外從中獲取報酬，總計將六十一‧七億元匯往柬埔寨等境外國家；新北地檢署昨依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法及加重詐欺等罪嫌起訴邹及投資兒子生意的邹父邹毅強等十四人，並對邹德鈞求刑十年併科一億元罰金。

不法所得買泰達幣 洗往柬埔寨

檢警調查，邹德鈞與陳姓男子（另案偵辦中）合作，二〇二三年五月起至今年九月一日，以艾斯恩公司及愛克市場有限公司為掩護，在桃園市中正路成立水房據點，收取詐團及博弈集團的不法所得後，指揮車手以存入自動櫃員機方式，把贓款存入洗錢集團操控的人頭帳戶。

檢警調查，洗錢集團把款項挪往上述兩公司帳戶，先購買美金轉匯至泰國、新加坡等地，在境外購買泰達幣，最後打入詐欺及博弈集團電子錢包，從中獲取報酬，最高單月可賺八十八萬元。

檢警還發現，與這個洗錢集團合作的詐團之一，涉以假投資為幌子向投資人施詐，並在新北市板橋區租屋，對外稱是虛擬貨幣實體交易店面，騙投資人前往繳交投資款，總計廿人受騙，詐欺金額高達兩千萬餘元。

檢察官陳儀芳指揮刑事局、新北市刑大於九月、十月及十一月發動三波搜索，聲請羈押邹等七人獲准，並查扣一千萬餘元、手錶九支、桃園市一處不動產；檢察官斥責邹德鈞等人所為危害金融秩序甚深，除對邹求刑十年，併科一億元罰金，幹部周宇宏、鄧舜平求刑各八年併科八千萬元罰金，投資的金主邹毅強、呂士宏、董浩政各求刑五年併科五千萬元罰金，假交易所詐團成員陳冠豪、謝承杰、鄭皓中及車手陳裕鑫等人求處三年六月至四年不等徒刑。

